وفاة المهندس محمد عزت عادل رئيس قناة السويس الأسبق

نعي الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، وجموع العاملين بها وبشركاتها ببالغ الحزن والأسي وفاة المهندس محمد عزت عادل، رئيس الهيئة الأسبق، معربين عن خالص تعازيهم للشعب المصري في فقدان شخصية وطنية فريدة، وأحد أبرز رواد الهيئة الذي ساهم طوال مسيرته البناءة في العمل على رفعة وتطوير قناة السويس، فكان ضلعًا أساسيا في تأميم القناة وارتبط اسمه بكافة الأحداث الهامة ومشروعات تطوير المجرى الملاحي المعاصرة لمسيرته الممتدة على مدار أربعين عامًا، داعين المولى عز وجل بأن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه وأحبائه وتلامذته الصبر والسلوان.
ومن المقرر أن تشيع الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة.
ويعد محمد عزت عادل، مهندس، هو أحد الأضلع الثلاثة التي كانت على رأس عملية تأميم قناة السويس والتي كانت تضم عبد الحميد أبو بكر ومحمود يونس، وهو. من مواليد عام 1925، وتخرج من كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1950، وحصل على وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى في العام 1956 من جمال عبد الناصر، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى 1981 من أنور السادات.
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