وفاة المهندس محمد عزت عادل رئيس قناة السويس الأسبق

ومن المقرر أن تشيع الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة.

ويعد محمد عزت عادل، مهندس، هو أحد الأضلع الثلاثة التي كانت على رأس عملية تأميم قناة السويس والتي كانت تضم عبد الحميد أبو بكر ومحمود يونس، وهو. من مواليد عام 1925، وتخرج من كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1950، وحصل على وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى في العام 1956 من جمال عبد الناصر، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى 1981 من أنور السادات.

المهندس محمد عزت عادل