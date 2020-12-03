وزير الرى يفتتح مراسى الأتوبيس النهرى الجديدة بالمنصورة.. صور

الدقهلية فريق المحافظات

افتتح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اليوم، المرحلة الثانية من المراسى الجديدة على نهر النيل فرع دمياط بمدتنى المنصورة وطلخا بمحافظة الدقهلية، وكان فى استقباله الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والمهندس عبد الفتاح الباز وكيل وزارة الرى.

وأكد الوزير أن هناك توجه بإعادة إحياء عملية نقل الركاب والبضائع عن طريق نهر النيل، بالإضافة إلى توسعات فى المراسى النيلية من دمياط إلى القناطر الخيرية، كما اصطحب محافظ الدقهلية الوزير لافتتاح دار المناسبات الملحقة بمسجد النصر.

وعقب الافتتاح توجه كل من الوزير والمحافظ لتفقد بعض مشروعات تطوير الترع فى مركزى أجا والسنبلاوين، والاطمئنان على سير العمل فيهما، حيث جرى إنشاء 2 مرسى نهرى جديد فى جانب مدينة طلخا ليكونوا مقابل لعدد 4 مراسى فى بر مدينة المنصورة ليكون إجمالى عدد المراسى التى جرى إنشاؤها حتى الآن 6 مراسى وذلك من أجل استخدامها لتكون محاور للربط بين المدينين والتخفيف من العبء المرورى على المواطنين.

وأعلنت محافظة الدقهلية عن الانتهاء من إنشاء المراسى الجديدة للأتوبيس النهرى بمدينة طلخا بتكلفة إجمالية 16 مليون جنيه للربط مع مدينة المنصورة فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحقيق مطالب وتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والمتابعة المستمرة للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، لتنفيذ المشروعات التى تلبى احتياجات المواطنين.

وأطلق محافظة الدقهلية على المراسى الجديدة، أسماء مشاهير، فتمت تسميتها بأسماء أعلام الدقهلية الأولى باسم "مرسى أنيس منصور" ويقع نهاية نادى القوات المسلحة بناحية قرية ميت عنتر، والآخر باسم "مرسى فاروق الباز" بجوار نادى المعلمين بطلخا.

يذكر أن محافظة الدقهلية أنشأت المرحلة الأولى لمشروع الأتوبيس النهرى داخل مدينة المنصورة بعدد 4 محطات وهى "أم كلثوم، وابن لقمان، وشجرة الدر، والشيخ الشعراوى".