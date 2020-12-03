وزير الإعلام اليمنى: ممارسات الحوثى لا تقل فظاعة عن "داعش" و"القاعدة"

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قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن ممارسات مليشيا الحوثي لا تقل فظاعة عن تنظيمي "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين.

وأضاف الإرياني حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم /الخميس/: "أنه لم يعد مقبولا تجاهل المجتمع الدولي لممارسات المليشيا الحوثية، وعقيدتها المتطرفة وشعاراتها العنصرية، ونشرها ثقافة العنف والكراهية التي لا تقل فظاعة عن داعش والقاعدة".

وشدد على أن المجتمع الدولي مطالب بالقيام بمسؤولياته في تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية تلبية لدعوات اليمنيين، والتزاما بواجباته في صيانة الأمن والسلم الإقليمي والدولي، والحيلولة دون تحويل اليمن منطلقا لنشر الفوضى والإرهاب.