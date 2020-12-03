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مياه المنيا تنظم ندوات للتوعيه المائية لـ 3500 طالب بمدارس ملوى

الخميس، 03 ديسمبر 2020 10:19 ص
مياه المنيا تنظم ندوات للتوعيه المائية لـ 3500 طالب بمدارس ملوى توزيع كتب تلوين
المنيا-حسن عبد الغفار

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قال المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه المنيا والعضو المنتدب أنه بناءا على توجيهات القيادة السياسية وتكليفات كل من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بتكثيف حملات التوعية فإن إدارة التوعية العامة بالشركة نظمت ندوات للتوعية المائية   بمركز ملوى بمدارس الرسمية للغات وملحقة المعلمين ومدرسة إيهاب زيدان والأزهار ل3500 طالب وطالبة.

وأضاف الشهاوى أنه تم توزيع كتب تلوين ضمن حملات التوعية التى تقوم بها الشركة والتى تركز على التوعية المائية وجائحة كورونا والنظافة العامة والنظافة الشخصية والتغذية السليمة والاستخدام الامن للصرف الصحى وأنها تتم بالتعاون بين الشركة وادارة خدمة المواطنين بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم بالمنيا ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف.

وأكد الشهاوى أن الشركة تولى أهمية قصوى بالتوعية لأنها تخاطب كافة الفئات الموثرة داخل المجتمع المنياوى.

 

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