اليوم السابع
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الخميس، 03 ديسمبر 2020 11:23 م
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مدير المخابرات الأمريكية: الصين أكبر تهديد للحرية منذ الحرب العالمية الثانية

الخميس، 03 ديسمبر 2020 11:05 م
مدير المخابرات الأمريكية: الصين أكبر تهديد للحرية منذ الحرب العالمية الثانية جون راتكليف
رويترز

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صعد مدير المخابرات الوطنية الأمريكية جون راتكليف من هجمات الرئيس دونالد ترامب القاسية على بكين اليوم الخميس بوصفه الصين بأنها أكبر تهديد للديمقراطية والحرية على مستوى العالم منذ الحرب العالمية الثانية وقال إنها مصممة على الهيمنة عالميا.

وقال راتكليف في مقال للرأي نشره موقع صحيفة وول ستريت جورنال الإلكتروني "معلومات المخابرات واضحة: بكين تعتزم الهيمنة على الولايات المتحدة وبقية الكوكب اقتصاديا وعسكريا وتكنولوجيا".

وأضاف راتكليف، وهو عضو جمهوري سابق في الكونجرس عينه ترامب على رأس أجهزة المخابرات الربيع الماضي، أن الصين تشكل "الخطر الأكبر على أمريكا اليوم وأكبر تهديد للديمقراطية والحرية على مستوى العالم منذ الحرب العالمية الثانية".

ومضى يقول إن نهج الصين في التجسس الاقتصادي يتألف من ثلاثة جوانب هي "اسرق وانسخ واستبدل".


المخابرات الأمريكية

الصين

الحرية

الحرب العالمية الثانية

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