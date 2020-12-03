مدير "الصوت والضوء" بالكرنك يعلن تنظيم عروض مجانية باللغة العربية

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور حاتم الصغير مدير عام منطقة الصوت والضوء بالكرنك، بأن شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية بمنطقة الكرنك بمحافظة الأقصر، قررت إقامة عرض مجانى باللغة العربية فى تمام الساعة السابعة مساء اليوم الخميس، وذلك فى إطار احتفالات العالم باليوم العالمى لذوى القدرات الخاصة.

وأضاف مدير عام منطقة الصوت والضوء بالكرنك، أنه سيتم إقامة عرض مجانى للصوت والضوء باللغة العربية فى معبد الكرنك بمحافظة الأقصر للاحتفال بهذا اليوم العالمى، والذى تقوم به الشركة كل عام لاستقبال ذوى القدرات الخاصة والجمعيات ودور الرعاية الخاصة بهم ومرافقيهم لحضور عروض الصوت والضوء مجاناً والاحتفال بهم بين أحضان الحضارة المصرية القديمة، موضحاً أنه تمت دعوة العديد من دور الرعاية والجمعيات الخاصة بمتحدى الإعاقة، للتأكيد على الاهتمام بهذه الفئة المجتمعية المهمة ضرورة مجتمعية وواجب وطنى، حيث أن الصوت والضوء يهتم دائما بتوفير كافة السبل لراحة هذه الفئة لاستقبالهم فى مناطق الصوت والضوء، حيث تم توفير كراسى متحركة مجانية لرواد عروض الصوت والضوء من ذوى القدرات الخاصة وكبار السن، منوهًا يجب على الحاضرين ارتداء الكمامة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ومن الجدير بالذكر أن فعاليات اليوم العالمى لذوى القدرات الخاصة قد تم تخصيصه من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 والذى يوافق 3 ديسمبر من كل عام لزيادة فهم قضايا الإعاقة والتوعية بأهمية حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة.