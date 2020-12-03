محافظ كفر الشيخ ووزير العدل يفتتحان مقر توثيق ضواحى كفر الشيخ.. السبت

كفر الشيخ – محمد سليمان

يستقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، المستشار عمر مروان، وزير العدل، يوم السبت المقبل، لافتتاح مقر فرع توثيق الضواحى بكفر الشيخ بحى سخا، وتفقد محكمة كفر الشيخ الابتدائية.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ستنتهى معاناة أهالى كفر الشيخ التى استمرت عشرات السنوات، بدءا من بعد غد السبت، بافتتاح المستشار عمر مروان، وزير العدل، لموقع الأول فرع توثيق الضواحى بحى سخا بجوار مركز المعلومات التابعة لوزارة الداخلية، وجارى التجهيز لمقر الفرع الثانى بعمارة الشرق للتأمين، موجها الشكر المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، ما يميز الموقعين الجديدين أن أداء الخدمة إلكترونيا، ويتعامل المواطن مع موظف واحد من خلال خدمة الشباك الواحد، ولن تستغرق المعاملة أكثر من 3 دقائق، ويضم المركز صالة للمواطنين، وصالتين لتعامل المواطن مع موظف الشباك، وحجرات الموظفين على مساحة 500 متر، وبمجرد دخول المواطن يتم تسجيل رقمه الرقم القومى على جهاز الحاسب الآلى، ويحصل على رقم ليتوجه للشباك المحدد له من خلال النداء الآلى لينهى معاملته خلال الـ3 دقائق.

وأكد عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، كابن من أبناء المحافظة، أعرف معاناة المئات من الأهالى لضيق موقع الشهر العقارى الحالى فى عمارات الأوقاف، وكثرة المترددين عليه، الراغبين فى تلقى كافة الخدمات الخاصة بالتوثيق والتوكيلات، لينهى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتعاون مع وزير العدل، ووزير الاتصالات، تلك المعاناة اليومية للجمهور .