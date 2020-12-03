محافظ القليوبية يستجيب لشكوى بسبب مقلب كبير للقمامة فى شارع بشبرا الخيمة

كتبت- نهى عبد النبى

أرسل القارئ أيمن سمير عبد الحميد من محافظة القليوبية، شكوى عبر رسائل صفحة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" الخاصة بخدمة صحافة المواطن بـ"اليوم السابع"، ضمن مبادرة "سيبها علينا"، متضرر فيها أهالى شارع 135 بشبرا الخيمة بجوار مسجد عصفور من مقلب كبير للقمامة فى الشارع، وقال القارئ خلال رسالته" نعانى من انتشار الروائح الكريهة والحشرات بسبب انتشار القمامة فى الشارع ". ومن ناحيته أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه تم على الفور التواصل مع رئيس مدينة شبرا الخيمة، والتنبيه بسرعة رفع تراكمات القمامة من المنطقة، والتأكيد على رفعها أولا بأول حفاظا على حياة المواطنين بالمنطقة ومنع انتشار الأمراض والأوبئة وللقضاء على الروائح الكريهة.

تأتى هذه الشكوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".