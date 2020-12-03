اليوم السابع
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لجنة من إدارة صحة البيئة تتفقد الوضع الصحى البيئى بمستشفى غرب أسوان

الخميس، 03 ديسمبر 2020 04:28 م
لجنة من إدارة صحة البيئة تتفقد الوضع الصحى البيئى بمستشفى غرب أسوان لجنة من إدارة صحة البيئة
أسوان - صلاح المسن

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تفقدت إدارة صحة البيئة بمديرية الشئون الصحية بأسوان مستشفى غرب أسوان، وأكدت مديرية الصحة فى بيان أن لجنة إدارة صحة البيئة تابعت الوضع الصحى البيئى بالمستشفى ومتابعة وحدات الغسيل الكلوى ومدى تفعيل لجان السلامة و الصحة المهنية وتطبيق الاجراءات الاحترازية واحتياطات السلامة.

أشرف على المرور الدكتورة جملات عباس مدير إدارة صحة البيئة والسلامة والصحة المهنية يعاونها كلا من وليد صلاح الدين ومحمود عبد الستار وكيرلس ملاك مراقبى صحة البيئة بالمديرية بالإضافة لذلك قامت اللجنة بالمرور والتفتيش بالتفتيش على مرشح مياه البليده بغرب أسوان للتأكد من توافر الإشتراطات الصحية بها، وعدم وجود أى سلبيات تضر بالصحة العامة للمواطنين.

 

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