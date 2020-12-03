اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 ديسمبر 2020 10:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

كلية التربية بجامعة العريش تطلق اليوم مبادرة "قمم الهمم"

الخميس، 03 ديسمبر 2020 08:59 ص
كلية التربية بجامعة العريش تطلق اليوم مبادرة "قمم الهمم" اللواء محمد عبد الفضيل شوشه _ محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تطلق كلية التربية بجامعة العريش، اليوم الخميس، مبادرة قمم الهمم، تحت رعاية محمد عبد الفضيل شوشه، محافظ شمال سيناء، والدكتور سعيد لافي رئيس جامعة العريش.

وأعلنت الكلية فى بيان لها الخميس، أن المبادرة بإشراف حسن الدمرداش نائب رئيس جامعة العريش، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رفعت عمر عزوز عميد كلية التربية.

والهدف للمبادرة تساعد على الدمج الاجتماعي لذوي القدرات الخاصة من خلال استثمار تميزهم في مجالات الفكر والأنشطة المتعددة.

وقال الدكتور رفعت عزوز عميد كلية التربية بجامعة العريش  " تحرص الكلية من خلال مركز خدمة المجتمع على تبنى ورعاية ودعم المواهب المجتمعية لجميع مواطني شمال سيناء وجنوبها من خلال وحدة حاضنات ريادة الاعمال التابعة لمركز خدمة المجتمع".

وأشار عزوز، إلى أنه يشرف على تدريب طلاب جامعة العريش والمواطنين من ذوي القدرات الخاصة أساتذة متخصصين ومبدعين وهم دكتوره نهى عرندس ودكتورة رباب عادل، من قسم التربية الخاصة بالكلية.

 


اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار مصرية

شمال سيناء

العريش

سيناء

جامعة العريش

ذوى القدرات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة