كلية التربية بجامعة العريش تطلق اليوم مبادرة "قمم الهمم"

شمال سيناء - محمد حسين

تطلق كلية التربية بجامعة العريش، اليوم الخميس، مبادرة قمم الهمم، تحت رعاية محمد عبد الفضيل شوشه، محافظ شمال سيناء، والدكتور سعيد لافي رئيس جامعة العريش.

وأعلنت الكلية فى بيان لها الخميس، أن المبادرة بإشراف حسن الدمرداش نائب رئيس جامعة العريش، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رفعت عمر عزوز عميد كلية التربية.

والهدف للمبادرة تساعد على الدمج الاجتماعي لذوي القدرات الخاصة من خلال استثمار تميزهم في مجالات الفكر والأنشطة المتعددة.

وقال الدكتور رفعت عزوز عميد كلية التربية بجامعة العريش " تحرص الكلية من خلال مركز خدمة المجتمع على تبنى ورعاية ودعم المواهب المجتمعية لجميع مواطني شمال سيناء وجنوبها من خلال وحدة حاضنات ريادة الاعمال التابعة لمركز خدمة المجتمع".

وأشار عزوز، إلى أنه يشرف على تدريب طلاب جامعة العريش والمواطنين من ذوي القدرات الخاصة أساتذة متخصصين ومبدعين وهم دكتوره نهى عرندس ودكتورة رباب عادل، من قسم التربية الخاصة بالكلية.