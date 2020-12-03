كاستيكس ينعى الرئيس الأسبق ديستان ويصفه بـ"رجل التقدم والحرية"الخميس، 03 ديسمبر 2020 10:15 ص
فاليرى جيسكار ديستان
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