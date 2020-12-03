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كاستيكس ينعى الرئيس الأسبق ديستان ويصفه بـ"رجل التقدم والحرية"

الخميس، 03 ديسمبر 2020 10:15 ص
كاستيكس ينعى الرئيس الأسبق ديستان ويصفه بـ"رجل التقدم والحرية" فاليرى جيسكار ديستان
كتب أحمد علوى

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نعى رئيس الوزراء الفرنسى، جون كاستيكس "بعاطفة" الرئيس الأسبق فاليري جيسكار ديستان ، الذي توفي مساء الأربعاء ، والذى وصفه بـ"رجل التقدم" و "الحرية" الذي "لا تزال " إصلاحاته الاجتماعية "ذات أهمية عميقة ويشعر بها الجميع حتى الآن "خاصة" للنساء والأصغر سناً"، وقال رئيس الوزراء الفرنسى في بيان له "تم انتخاب ديستان عندما كانت فرنسا تواجه أزمة اقتصادية كبيرة ناجمة عن الصدمة النفطية الأولى ، تمكن من تنفيذ سياسة اقتصادية واجتماعية تميزت بالتطوع والتضامن". 

وشدد كاستيكس، على أنه "عمل بشكل ملحوظ على تطوير البناء الأوروبي والتأثير الدولي لفرنسا ، التي سيكون له تاريخ في التاريخ ".

يذكر أن مؤسسة الرئيس الفرنسي الأسبق فاليرى جيسكار ديستان، قالت في تغريدة على صفحتها الرسمية على "تويتر" فجر الخميس، إن الرئيس الأسبق توفى إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وأفادت مؤسسة "فاليرى جيسكار ديستان" بأن المنية وافته يوم الأربعاء 2 ديسمبر في منزل عائلته بمنطقة لوير شير.

 


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