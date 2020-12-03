قيادة العمليات المشتركة فى العراق: المظاهر المسلحة غادرت قضاء سنجار

وكالات

أكدت قيادة العمليات المشتركة فى العراق، أن جميع المظاهر المسلحة غادرت قضاء سنجار في محافظة نينوى، وقال المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، إن "الاتفاق الذي حصل بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم نص على أن القوات الاتحادية هي من تقوم بمسك الأرض وفرض الأمن في قضاء سنجار".

وأضاف، أن"الشرطة المحلية منتشرة داخل القضاء، بينما قوات الشرطة الاتحادية وحرس الحدود خارج القضاء لمسك الحدود العراقية السورية، مؤكدا أن جميع المظاهر المسلحة قد غادرت قضاء سنجار".

وأوضح، أن"هناك جهداً كبيراً بذلته الحكومة وقيادة العمليات المشتركة بالتشاور مع بعض المجاميع لحزب العمال لتهيئة الظروف من اجل اتمام الاتفاق بين الجانبين، لافتا الى ان قيادة عمليات نينوى هي من تقوم بادارة الملف الامني في سنجار والمناطق الاخرى في المحافظة".

وأشار إلى أن "هناك تنسيقاً مشتركاً بين قيادة العمليات المشتركة وقوات البيشمركة لفرض الأمن في تلك المناطق".

واعلنت قيادة العمليات المشتركة عن شروع،عمليات غرب نينوى، بتنفيذ خطة إعادة الانفتاح للقوات الأمنية في مركز قضاء سنجار، حيث تضمنت إعادة توزيع الواجبات والمسؤوليات لتحقيق الأمن والاستقرار وتهيئة البيئة والمناخ الملائم لعودة النازحين.