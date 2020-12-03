أكد مدير المعهد الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، الدكتور أنتونى فاوتشى، أنه سوف يلتقى مع الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب جو بايدن اليوم/ الخميس/ حوالي الساعة 2 مساءاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
وأوضحت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية اليوم أن الاجتماع سيجري مع الفريق الانتقالي المُعيَّن لهيئة المعاهد الوطنية للصحة (NIH).
يُشار إلى أن وكالة "المعاهد الوطنية للصحة" (NIH) تتبع وزارة الصحة والخدمات البشرية الأمريكية وهي المسئولة عن الأبحاث المتعلقة بالطب الحيوي والصحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة