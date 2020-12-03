وأوضحت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية اليوم أن الاجتماع سيجري مع الفريق الانتقالي المُعيَّن لهيئة المعاهد الوطنية للصحة (NIH).

يُشار إلى أن وكالة "المعاهد الوطنية للصحة" (NIH) تتبع وزارة الصحة والخدمات البشرية الأمريكية وهي المسئولة عن الأبحاث المتعلقة بالطب الحيوي والصحة.