اليوم السابع
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غلق مقهيين بحى المناخ في بورسعيد ومصادرة الشيش لمخالفة الإجراءات الاحترازية

الخميس، 03 ديسمبر 2020 10:42 م
غلق مقهيين بحى المناخ في بورسعيد ومصادرة الشيش لمخالفة الإجراءات الاحترازية غلق مقهى - أرشيفية
بورسعيد محمد فرج

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قال الدكتور منصور بكرى، رئيس حى المناخ ببورسعيد، إنه قام بشن حملة مكبرة على المقاهى والكافيهات للتأكد من مدى الالتزام بمواعيد الغلق والقرارات التى أصدرها رئيس مجلس الوزراء للحفاظ على سلامة وآمن المواطنين.

وأضاف بكرى، أن الحملة التى شنتها الأجهزة المعنية أسفرت عن غلق وتشميع 2 مقهى بدائرة الحى واتخاذ كافة الإجراءات حيال أصحابهما لمخالفتهما الاشتراطات والإجراءات القانونية لاستخدامهما شرب الشيشة.

وأكد بكرى أن الحملات مستمرة صباحا ومساء لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، مضيفا باستمرار الحملات اليومية والمرور  بنطاق الحى  من خلال مشاركة فريق العمل بالإدارات المعنية والمتمثلة فى  الإشغالات والمتابعة والورش والرخص والتفتيش .

 

 

 

 

 


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