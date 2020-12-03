اليوم السابع
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طبيب يرصد 30 ألف جنيه لمن ُيبلغ عن قاتل كلبه بقنا

الخميس، 03 ديسمبر 2020 11:36 م
طبيب يرصد 30 ألف جنيه لمن ُيبلغ عن قاتل كلبه بقنا كلب - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أكد الدكتور عاطف السمان، طبيب أسنان بمركز أبو تشت شمالي محافظة قنا، أنه عثر على كلبه الخاص مقتولا منذ يومين بأحد شوارع القرية، وفشل فى علاجه بعد تلقيه عدة ضربات في الرأس والوجه.

وأشار السمان، في تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أنه تربطه علاقة قوية بالكلب الذي يعتبر الحارس الخاص له ولا يؤذى أحدا، ويحرس المستشفي الخاص به بالقرية، كما يقوم بتوصيل الأشخاص إلى منازلهم.

وأعلن الدكتور عاطف السمان، على صفحته الشخصية بالفيس بوك، أنه يرصد مبلغ 30000 جنيه لمن يدلي بمعلومة دقيقة علي من قاموا بقتل الكلب مع الالتزام بجدية الدفع الفوري وسرية المعلومة وعدم الكشف عن مصدر المعلومة والحفاظ عليها.

وأوضح السمان، أن الإعلان عن المبلغ لتحري الدقة وعدم الظلم ومعرفته بمغري قتل الكلب، وكان قد تداول عددًا من رواد التواصل الاجتماعي منشور الطبيب عبر صفحاتهم الشخصية بسخرية مما أثار استياء الطبيب لعدم تفهمهم الأمر.

 

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