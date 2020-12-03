صحة المنيا تبدأ فى نقل مرضى الغسيل الكلوى من مستشفى قلوصنا إلى سمالوط العام

بدأت مديرية الصحة بالمنيا ، في نقل مرضي قسم الغسيل الكلوي من مستشفى قلوصنا إلى مستشفى سمالوط العام ، ضمن التشغيل التجريبي للمستشفى والذي تم الانتهاء من انشائها بتكلفة تقدر بـ 247.7 مليون جنيه وتمهيدا للتشغيل الكلي لها.



جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا خلال الزيارة التي أجراها المحافظ لمستشفي قلوصنا بمركز سمالوط ، ورافقه فيها نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد ، لمتابعة مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين والاطمئنان على سير العمل وانتظام الأطباء وأطقم التمريض بالمستشفى.



وأعلن محافظ المنيا أنه تم نهو عدد 79 مشروع في قطاع الصحة بإجمالي تكلفة 913.8 مليون جنيه، وقد ساهمت هذه المشروعات في تعزيز قدرة القطاع الصحي بالمحافظة وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين فضلاً على تعزيز قدرة المحافظة لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.



تفقد المحافظ خلال جولته عدداً من أقسام المستشفى تابع من خلالها مستوى جودة الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى حيث تفقد قسم الغسيل الكلوي، والعيادات الخارجية، كما التقى المحافظ، بعدد من المرضى واطمأن على حالتهم الصحية و استمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، ووجه بتوفير كافة أوجه الرعاية والخدمات الصحية، موجها بالتيسير عليهم خلال هذه الفترة لحين الانتهاء من أعمال نقل جميع الاقسام لمستشفى سمالوط الجديد وتشغيلها بطاقتها الكاملة.



واكد المحافظ أن هناك متابعة مستمرة للمستشفيات العامة والمركزية، والوحدات الصحية بكل مركز، للوقوف على أرض الواقع عن مدى توفير الإمكانيات والخدمات المقدمة للمواطنين، ومستوى الأداء، وحصر الاحتياجات بشكل فوري، لتقديم الخدمات للمواطنين والتيسير عليهم.