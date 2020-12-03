اليوم السابع
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"صحة القليوبية" تطلق الحملة القومية لتنظيم الأسرة تحت شعار "من حقك تنظمى"

الخميس، 03 ديسمبر 2020 11:30 ص
"صحة القليوبية" تطلق الحملة القومية لتنظيم الأسرة تحت شعار "من حقك تنظمى" الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية، تحت رعاية الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وتحت إشراف مديرة إدارة تنظيم الأسرة الدكتورة نوال عمران بحملة قومية، انطلاق الحملة القومية لتنظيم الأسرة، لتقديم كافة وسائل تنظيم الأسرة بالمجان فى المراكز الثابتة والعيادات المتنقلة "تحت شعار من حقك تنظمي".

وأوضحت المديرية، فى بيان لها، أن الحملة جاءت نظرا للزيادة السكانية وزيادة عدد المواليد وطبقا لإهتمامات رئاسة الجمهورية وتعليمات قطاع الصحة والسكان، وإيمانا بوضع حل للمشكلة السكانية.

وأشارت صحة القليوبية، إلى انه سيتم تنظين الحملة على مرحلتين، الأولى تقام فى الفترة من 12/6 إلى 12/10 فى إدارات "القناطر - شبراشرق -قليوب - العبور - طوخ -كفر شكر"، أما المرحلة الثانية فتنطلق فى الفترة من 12/13إلى 12 /7بإدارات "بنها -الخانكة - شبرا الخيمة غرب -شبين القناطر - قها".

 

 


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