صحة الأقصر تستعد لبدء الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة الأحد المقبل

الأقصر – أحمد مرعى

تستعد مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، لبدء فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة، والتى ستنطلق يوم الأحد المقبل تحت شعار "حقك تنظمى" لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان فى مدن وقرى المحافظة، وذلك ضمن مبادرة "أيامنا أحلى" التى يتم تنفيذها تحت رعاية وزيرة الصحة والسكان.

ويقول الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن سوف يتم تنفيذ الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية على مرحلتين، حيث ستبدأ المرحلة الأولى خلال الفترة من20 6/12/20 وحتى 12/10/ 2020 بإدارات (الزينية ــ اسنا ـ البياضية) والمرحلة الثانية خلال الفترة من 13/12/2020 وحتى 17/12/2020 بإدارات ( بندر الأقصر -ارمنت -الطود- القرنة)، وذلك تحت إشراف الدكتورة غادة شعيب مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، حيث سيتم توقيع الكشف وتوفير وسائل تنظيم الاسرة بالمجان.

وفى نفس السياق أهابت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، كافة المواطنين باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات، والحرص على غسل اليدين بالماء والصابون والالتزام بالتباعد الاجتماعى، حيث إن المسؤولية تقع على عاتقنا جميعا بتوخى الحذر الشديد لمنع الاصابة وانتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وناشدت مديرية الصحة، فى بيان صحفى، كافة المواطنين بالتوجه إلى أقرب مستشفى فى حالة ظهور الأعراض المصاحبة لفيروس كورونا لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة فى هذا الشأن.