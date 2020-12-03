"سي إن إن": 3 رؤساء سابقين للولايات المتحدة يأخذون لقاح كورونا أمام الكاميرات

أ ش أ

تطوع ثلاثة رؤساء سابقين للولايات المتحدة الأمريكية بأخذ لقاح فيروس كورونا المستجد أمام الكاميرات من أجل تعزيز ثقة الجمهور في سلامة اللقاح.

وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الخميس، أن الرؤساء الثلاثة وهم: باراك أوباما وجورج دبليو بوش وبيل كلينتون يأملون في أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الثقة في سلامة اللقاح وفعاليته، حيث يحاول مسئولو الصحة العامة في الولايات المتحدة إقناع الجمهور بالتطعيم بمجرد أن تجيز إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اللقاح.

يشار إلى أن مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية، روبرت ريدفيلد، كان قد رجح بلوغ عدد وفيات كوفيد-19 في الولايات المتحدة 450 ألفا بحلول فبراير المقبل، محذرا من أن هذا الشتاء قد يكون "أصعب وقت في تاريخ الصحة العامة لهذه الأمة".