اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 ديسمبر 2020 05:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس البرلمان اللبنانى: يجب تشكيل حكومة إنقاذ تمنع انزلاق لبنان نحو انهيار أكبر

الخميس، 03 ديسمبر 2020 05:27 م
رئيس البرلمان اللبنانى: يجب تشكيل حكومة إنقاذ تمنع انزلاق لبنان نحو انهيار أكبر نبيه برى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد رئيس مجلس النواب اللبنانى، نبيه برى، وجوب السعي لتشكيل حكومة إنقاذ تمنع انزلاق لبنان نحو انهيار أكبر مما يشهده حاليا، معربا عن دهشته إزاء تأخر عملية التأليف الحكومي خصوصا في ظل المواقف المُعلَنة لمختلف الفرقاء السياسيين التي تجمع على وجوب تطبيق الإصلاحات، لا سيما فى قطاع الكهرباء ومحاربة الفساد وتنفيذ القوانين وتشكيل حكومة اختصاصيين من خارج الأحزاب.
 
وقال بري – خلال استقباله وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيمس كليفرلي، اليوم الخميس – إن اللبنانيين مجمعون على ذات "الهدف الإنقاذي"، الذي يتمثل في مبادرة الإنقاذ التي طرحتها فرنسا، ويتحرك المجلس النيابي بشكل جاد على هذا الصعيد، مستشهدا في هذا الصدد بقرار البرلمان الصادر قبل أيام والداعي إلى ضرورة القيام بتدقيق جنائي موسع في حسابات مؤسسات وهيئات الدولة وإقرار العديد من القوانين الإصلاحية.

النواب اللبنانى

نبيه برى

تشكيل الحكومة

حكومه إنقاذ

لبنان

التأليف الحكومى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة