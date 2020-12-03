جامعة المنصورة تحتفل باليوم العالمى لذوى الإعاقة

الدقهلية شريف الديب

نظم مركز خدمات الأشخاص ذوى الإعاقة بجامعة المنصورة اليوم الخميس احتفالية تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمى للإعاقة " تحت عنوان جامعة دامجة و مستدامة" "معاً نتحدى العالم"، بحضور الدكتور أشرف عبد الباسط - رئيس جامعة المنصورة ، الدكتور محمد عطية البيومى - نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور تامر صالح - رئيس قسم القانون الجنائى بكلية الحقوق، وتنظيم سماح رمضان خميس - مدير المركز ، إيمان أحمد ابو الفضل - نائب مدير المركز.

بمشاركة متميزة من الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة فى المجال الفنى والموسيقى وبمشاركة عدد كبير من الطلاب العاديين بالكليات المختلفة تحقيقا لمبدا الدمج المجتمعى والجامعى.

شملت فقرات الاحتفالية العديد من الأنشطة الفنية" رسم ، فن تشكيلى – طباعة" ومواهب "غنائية – موسيقية"، ونشاط رياضى" تنس طاولة – مصارعة الزراع "، ونشاط علمى "مجلات علمية – ومسابقات ثقافية"، كما شملت الفعاليات ورشة عمل بعنوان "حقوق ذوى الاعاقة فى المجتمع".

وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط، أن كل شخص لديه موهبة وهذه المواهب هى نقاط التميز لذوى الهمم و الجامعة تولى اهتماما كبيرا بهم وتعمل جاهدة من خلال مختلف الإدارات ومن خلال المركز الجديد سيتم تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية فى مختلف النواحى والعمل على تنمية مهاراتهم و دمجهم بالمجتمع تقديرا لجهودهم وتغلبهم وتحديهم لكافة أشكال الإعاقة .

وأشار الدكتور محمد عطية إلى أن حقوق ذوى الهمم تحفظها كل القوانين والأديان السماوية والجامعة تعمل على تقديم كافة أشكال العم والتواصل المستمر لحل اى مشكلة سواء كانت مشكلة تعليمية أو نفسية أو أسرية من خلال الدعم النفسى والاستشارات الأسرية يقوم متخصصين بمركز ذوى الاحتياجات الخاصة وإدارة رعاية الطلاب بالجامعة.

ومن جانبها نوهت سماح رمضان ان المركز يضم نخبة من المتخصصين وييقدم جميع الخدمات التى تهم ذوى الهمم يقدمها المركز لجميع أنواع الاعاقة كما يقدم المركز كافة الخدمات التكنولوجية لمساعدة اللاب فى العملية التعليمية والبحث العلمى والتدريب وتنمية المهارات السلوكية والرعاية الاجتماعية والدعم النفسى .