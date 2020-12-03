تونس تسجل 48 وفاة و1208 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 48 وفاة و1208 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة، وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومى ، أن إجمالى عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 3359، بينما عدد الإصابات وصل إلى 99280.
تونس تسجل 48 وفاة و1208 إصابات جديدة بفيروس كوروناالخميس، 03 ديسمبر 2020 06:00 ص
تونس
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