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تونس تسجل 48 وفاة و1208 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الخميس، 03 ديسمبر 2020 06:00 ص
تونس تسجل 48 وفاة و1208 إصابات جديدة بفيروس كورونا تونس
كتب محمد جمال

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أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 48 وفاة و1208 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة، وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومى ، أن إجمالى عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 3359، بينما عدد الإصابات وصل إلى 99280.


تونس

كورونا

فيروس كورونا

أخبار تونس

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