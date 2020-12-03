تقرير إيطالي: مليونا مهاجر دخلوا أوروبا سراً فى السنوات الخمس الماضية

فاطمة شوقى

أظهر تقرير إيطالى، قدمته مؤسسة "ميجرانتس" التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين حول حق اللجوء، عن الهجرة، أن السنوات الخمس الماضية، دخل نحو مليونا شخص بشكل غير قانونى إلى أراضى الاتحاد الأوروبى.

وذكر التقرير الذى تم تقديمه في روما اليوم، أن "معظم هؤلاء المهاجرين، يأتون فراً من دول متورطة في صراعات داخلية أو دولية"، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

وأشار التقرير إلى أنه "في الفترة نفسها، بلغ عدد المهاجرين الوافدين من خلال شكل من أشكال اللجوء الإنساني حوالي 100 ألف شخص، أى "5٪ فقط من المجموع الكلي، المذكور سلفاً، "مبينا أنها نسبة قليلة لكنها مهمة، لأنها تجسد الأمل ببديل ما".

ووصف تقرير ميجرانتس كل دخول مصرح به لأسباب إنسانية بأنه عمل استثنائي ومعارض لقاعدة الحظر، وأنه لفتة معارضة لإعادة تأكيد كرامة الإنسان.

وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أن أكثر من 18 ألف مهاجر غير قانوني غادروا سواحل غرب إفريقيا إلى جزر الكناري الإسبانية في الفترة بين شهري يناير ونوفمبر 2020.

وذكرت المنظمة أن أعداد المهاجرين من غرب إفريقيا في الفترة من شهر يناير إلى نوفمبر 2020، سجلت رقما قياسيا حيث تجاوزت الـ 18 ألف مهاجر مقارنة بـ 1550 مهاجرا للفترة ذاتها من عام 2019.

وأوضحت أن 500 مهاجر آخرين لقوا حتفهم خلال هذه الفترة، مقارنة بوفيات بلغت 210 حالات خلال الهجرات غير القانونية للفترة ذاتها من عام 2019.