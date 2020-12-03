اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 ديسمبر 2020 03:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تقرير إيطالي: مليونا مهاجر دخلوا أوروبا سراً فى السنوات الخمس الماضية

الخميس، 03 ديسمبر 2020 02:17 م
تقرير إيطالي: مليونا مهاجر دخلوا أوروبا سراً فى السنوات الخمس الماضية المهاجرون بجزر الكنارى
فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أظهر تقرير إيطالى، قدمته مؤسسة "ميجرانتس" التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين حول حق اللجوء، عن الهجرة، أن السنوات الخمس الماضية، دخل نحو مليونا شخص بشكل غير قانونى إلى أراضى الاتحاد الأوروبى.

وذكر التقرير الذى تم تقديمه في روما اليوم، أن "معظم هؤلاء المهاجرين، يأتون فراً من دول متورطة في صراعات داخلية أو دولية"، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

وأشار التقرير إلى أنه "في الفترة نفسها، بلغ عدد المهاجرين الوافدين من خلال شكل من أشكال اللجوء الإنساني حوالي 100 ألف شخص، أى "5٪ فقط من المجموع الكلي، المذكور سلفاً، "مبينا أنها نسبة قليلة لكنها مهمة، لأنها تجسد الأمل ببديل ما".

ووصف تقرير ميجرانتس كل دخول مصرح به لأسباب إنسانية بأنه عمل استثنائي ومعارض لقاعدة الحظر، وأنه لفتة معارضة لإعادة تأكيد كرامة الإنسان.

وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أن أكثر من 18 ألف مهاجر غير قانوني غادروا سواحل غرب إفريقيا إلى جزر الكناري الإسبانية في الفترة بين شهري يناير ونوفمبر 2020.

وذكرت المنظمة أن أعداد المهاجرين من غرب إفريقيا في الفترة من شهر يناير إلى نوفمبر 2020، سجلت رقما قياسيا حيث تجاوزت الـ 18 ألف مهاجر مقارنة بـ 1550 مهاجرا للفترة ذاتها من عام 2019.

وأوضحت أن 500 مهاجر آخرين لقوا حتفهم خلال هذه الفترة، مقارنة بوفيات بلغت 210 حالات خلال الهجرات غير القانونية للفترة ذاتها من عام 2019.


ايطاليا

الهجرة

اوروبا

المهاجرين

جزر الكنارى

الهجرة الغير شرعية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة