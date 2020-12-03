تعليم فن "الريزن" فى بيت السنارى التابع لمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

ينظم بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، ورشة عمل للشباب لتعليم فن "الريزن"، وذلك خلال شهر ديسمبر في مقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.

وأشارت مكتبة الإسكندرية فى بيان صادر اليوم، إلى أن الورشة تركز على التعريف بماهية "فن الريزن"، وهو فن يدوي مميز ينتج عنه تصميمات تستخدم في مجال الإكسسوارات، حيث سيتم التعرف على الأدوات المطلوبة واستخداماتها، واحتياطات الأمان اللازمة، والخطوات الأساسية لعمل الريزن، بالإضافة إلى كيفية عمل إكسسوارات ولوحات ريزن من خلال توضيح الألوان المستخدمة ونسبتها في معادلة تحضير الريزن.

وتقدم الورشة الفنانة نرمين عبد العليم؛ وهي مهندسة ديكور تمتلك خبرة كبيرة في مجال فن الريزن، حيث قامت بتقديم العديد من الورش التعليمية والتدريبية لتعليم هذا الفن و تهدف الورشة إلى تعليم المشتركين هواية وحرفة رأس مالها صغير لمن يرغب في عمل مشروع صغير، ولكل من له هواية الأعمال اليدوية، وكذلك تصميم أعمال فنية مميزة، وإضفاء لمسة من الاختلاف على أثاث المنزل.

ومن المقرر أن تبدأ الورشة بمجرد اكتمال العدد، وتستهدف الشباب من الجنسين بداية من 18 سنة فيما فوق، بشرط الحجز المسبق، وبحد أقصى 15 مشترك.