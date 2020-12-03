اليوم السابع
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"تعليم القليوبية" يكثف قوافل المتابعة للمدارس.. ويؤكد: نعدكم بعام دراسى منضبط

الخميس، 03 ديسمبر 2020 07:33 م
"تعليم القليوبية" يكثف قوافل المتابعة للمدارس.. ويؤكد: نعدكم بعام دراسى منضبط جانب من اجتماع تعليم القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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عقد الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، اجتماعا بحضور سماح إبراهيم وكيل المديرية، وحسين مصطفى مدير إدارة تنسيق المتابعة، وعايدة جبريل مدير إدارة المتابعة بالمديرية، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وتضمن الاجتماع، التشديد على تكثيف آليات المتابعات والدفع بالمزيد من القوافل لمتابعة المدارس ورصد أى معوقات أو سلبيات تعترض العملية التعليمية والتعامل معها بشكل فورى وحلها بأسلوب علمى.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، على مناقشة تقارير لجان المتابعة والإجراءات المتخذة وسبل تطوير العملية التعليمية والنهوض بمستوى مدارس المحافظة على متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتوفير البيئة والمناخ الملائم للطلاب والمعلمين والعاملين بالحقل التعليمى وحمايتهم من أى مخاطر صحية والتنسيق مع كافة الأجهزة لإزالة كافة المعوقات المحيطة بالمدارس.

فيما أكدت سماح إبراهيم وكيل المديرية، أن أجهزة المديرية تحرص على الخروج بعام دراسى منضبط ومواجهة أى مشكلات بشكل سريع من خلال فرق عمل قادرة على التعامل مع المواقف الطارئة ورصد الواقع التعليمى بما ينعكس على توافر بيئة تعليمية ناجحة.

 

اجتماع مدير تعليم القليوبية

اجتماع مدير تعليم القليوبية

 

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 

خلال اجتماع تعليم القليوبية
خلال اجتماع تعليم القليوبية

 


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