اليوم السابع
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تركيا تسجل 32,381 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الخميس، 03 ديسمبر 2020 06:55 م
تركيا تسجل 32,381 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة فيروس كورونا
كتب محمد شرقاوى

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أعلنت تركيا عن تسجل 32,381 إصابة بفيروس كورونا جديدة خلال 24 ساعة، وذلك وفقا لنبأ عاجل بثته قناة العربية

أعلنت السلطات الصحية التركية تسجيل 193 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وهى حصيلة قياسية لليوم العاشر على التوالي.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الفضائية، أمس الأربعاء، أنه بذلك يرتفع إجمالى الوفيات بفيروس كورونا فى عموم تركيا إلى 14 ألفا 129 حالة.

كما رصدت وزارة الصحة التركية 31 ألفا و923 إصابة جديدة بالفيروس، إلا أن العدد الإجمالى للإصابات غير معروف بسبب عدم توفر بيانات قديمة.

وكان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان قد أعلن، فى وقت سابق، عن إجراءات جديدة لمكافحة الزيادة فى عدد الإصابات والوفيات بكورونا، بما فى ذلك فرض حظر تجول خلال أيام الأسبوع، وإغلاق كامل فى عطلات نهاية الأسبوع.


تركيا

كورونا

فيروس كورونا

اصابات كورونا

عاجل

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