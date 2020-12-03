ترامب: سأؤيد خطة الإنعاش الاقتصادى الخاصة بكورونا

كتب محمد شرقاوى

قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إنه سيؤيد خطة الإنعاش الاقتصادي الخاصة بفيروس كورونا، وذلك وفقا لنبأ عاجل بثته قناة العربية. ويبدو أن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، فى طريقه لخوض محاولة ثالثة للفوز بالبيت الأبيض بعد خسارته فى إعادة انتخابه لفترة ثانية فى انتخابات نوفمبر الماضى، وباءت محاولاته حتى الآن للتشكيك فى نتيجة الانتخابات وفوز خصمه الديمقراطى جو بايدن بالفشل.

وظهر ترامب، فى مقطع فيديو يتحدث فيه لعدد من قادة الجمهوريين، وقال: "لقد كانت أربع سنوات رائعة.. نحاول القيام بأربع سنوات أخرى، أو سأراكم بعد أربع سنوات".

وكان هذا هو أول تلميح من ترامب بتفكيره فى خوض السباق، حيث بدا أنه كان يدرس الأجواء فى الشهر الذى تلى الانتخابات الرئاسية، وتبين له أنه يحظى من الدعم الشعبى والحزبى ما يمكنه من الترشح فى انتخابات 2024.

فعلى المستوى الشعبى، كشف استطلاع للرأى أجرته مجلة "بولتيكو" الشهر الماضى أن الرئيس ترامب هو المرشح الذى يفضله أغلبية الجمهوريين لخوض سباق الرئاسة 2024، متفوقا على جمهوريين آخرين بارزين منهم نائبه مايك بنس، بهامش كبير.

ووفقا للمجلة، فإن ترامب حصل على دعم 53% من الجمهوريين والمستقلين الذين يميلون للجمهوريين فى سباق تمهيدي افتراضى للحزب لانتخابات الرئاسة عام 2024، بحسب الاستطلاع الذى أجرى بين الناخبين المسجلين. وحل مايك بنس فى المركز الثانى بدعم نسبته 12% فقط. فيما حصل دونالد ترامب جونيور على 8%، فيما حصلت شخصيات جمهورية بارز مثل السيناتورات توم كوفتون وتيد كروز وميت رومنى ونيكى هالى على أقل من 5% من الدعم.

وعلى المستوى الحزبى، قالت الصحيفة أيضا إن الجمهوريين فى الكونجرس، ورغم أنهم اتسموا بالبطء فى تأييدهم لحملة ترامب لدخول البيت الأبيض فى 2016، سيؤيدونه لو ترشح مجددا فى 2024.