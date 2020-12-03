بطلة العالم فى رفع الأثقال للمكفوفين تروى حكايتها من المحلية للعالمية.. صور

الإسماعيلية - صبرى غانم

قصة كبيرة ورحلة مليئة بالآمال والطموح بطلتها فتاة جامعية نجحت فى الوصول للعالمية وأصبحت إسراء محمد بطلة العالم فى رفع الأثقال للمكفوفين.

وتقول إسراء محمد بطلة العالم فى رفع الأثقال للمكفوفين فى حوارها لليوم السابع: إننى الحمد لله التحقت بهذه الرياضة لأنى وجدت نفسى فيها وقمت بممارستها عن حب وإقناع حتى أتمكن من الوصول لهدفى وهو الحصول على البطولات العالمية وتحقيق هدفى فيها والحمد لله وصلت للعالمية.

وقالت البطلة إسراء محمد إننى ولدت فى محافظة الإسماعيلية من أسرة رياضية ولى شقيقة بطلة أيضًا فى جامعة المنصورة وأعانى من إعاقة بصرية، والآن أدرس فى كلية الألسن بجامعة قناة السويس.

وأكدت البطلة إسراء محمد، أن إعاقتى لم تقف فى طريقى لتحقيق النجاح وبدأت رياضة رفع الأثقال للمكفوفين منذ عدة سنوات وحققت فيها بطولات عالمية ودولية ومحلية وذلك لأنى تعاملت مع الإعاقة فى بداية حياتى على أننى إنسانة طبيعية كأى فتاة سليمة، ولم أستسلم للإعاقة والظروف المحيطة بى والتحقت بكلية الألسن جامعة قناة السويس.

وأضافت البطلة إسراء محمد بطل العالم فى رفع الأثقال للمكفوفين، أنها شاركت فى العديد من البطولات منها بطولة العالم عام 2018 ومع دخولها جامعة قناة السويس حصلت على بطولة العالم عام 2019 .

وعن الصعوبات التى واجهتها سابقًا فى حياتها قالت البطلة إسراء محمد إن أسرتها أسرة رياضية ولها شقيقة أخرى بطلة فى جامعة المنصورة، لذلك لم تواجه صعوبات فى حياتها وخاصة فى مجال ممارسة اللعبة، خاصة أن محافظة الإسماعيلية فيها العديد من المقومات التى ساهمت فى نجاحها وممارستها للعبة.

وبالنسبة للصعوبات التى تواجهنا هذه الأيام أكدت أنه لا توجد صعوبات لأن الجامعة موفرة لنا كل شيء سواء فى اللعبة أو فى الدراسة وأن رئيس الجامعة لا يبخل علينا بأى شىء ويقوم بتوفير المحاضرات لنا وتكليف الأساتذة بإعادة شرحها لنا والعمل على مساعدتنا وتفوقنا.

وأكدت البطلة إسراء أننى الآن الحمد لله بطلة عالم ولم يعقينى أى شىء فى الوصول إلى حلمى وأصبحت بطلة عالم فى رفع الأثقال للمكفوفين.

وأضافت أنها تم تكريمها من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والحمد لله تم رفع اسم مصر فى اللعبة على مستوى العالم.

وأشارت البطلة إسراء محمد إلى أن جامعة قناة السويس تساعدها فى كل شىء وأن الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس وكذلك الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب يقفان بجانبها هى وكل الأبطال وقاما بتكريمى منذ عدة أيام بمناسبة حصولى على بطولة الجمهورية لرفع الأثقال للمكفوفين والتى حصدت فيها المركز الاول وتوفير كل الإمكانيات لى من الجامعة.

ودعت البطلة اسراء محمد بطلة العالم فى رفع الأثقال للمكفوفين كل الشباب أن يقف وراء حلمه وألا يكل ولا يمل حتى يصل إلى هدفه سواء هدف رياضى أو تجارى أو دراسى وأنا أمامكم والحمد لله كنموذج يجب على الجميع أن يحتذى به.