بروتوكول تعاون بين مستشفى أبو سمبل و"أسوان الجامعى" الدولى لتبادل الخبرات

أسوان - صلاح المسن

قال الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، إن المستشفى الجامعي قامت بتوقيع العديد من البروتوكولات العلاجية وتبادل الخبرات الطبية والصحية.

وأضاف غلاب في تصريحات صحفية، أن ذلك في إطار التطور الذي تشهده المستشفيات الجامعية بأسوان من طفرة إنشائية وطبية والعمل علي تدريب الكادر الطبي وأطقم التمريض للارتقاء بالمنظومة الصحية والعمل علي تقديم خدمة طبية متميزة لأبناء محافظة اسوان ومرضي محافظات جنوب الصعيد.

وتابع الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب بجامعة أسوان أن مستشفيات أسوان الجامعية شهدت توقيع بروتوكول تعاون مع مستشفي أبو سمبل الدولي وذلك بحضور الدكتور محمد أبو الفتوح مدير مستشفي أبو سمبل والدكتور عصام أبو المجد مدير مستشفي الجراحة بالمستشفيات الجامعية.

وأشار الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بأسوان إلى أنهم يعملون علي تبادل الخبرات العلمية والطبية بين المستشفيات الكبرى لتقديم خدمة أفضل للمواطنين بأسوان.