"المجلس القومى " بدمياط ينظم ندوة لمناهضة العنف ضد المرأة

دمياط معتز الشربينى

نظم فرع المجلس القومى للمرأة بدمياط اليوم الخميس 3 ديسمبر، ندوة عن (العنف ضد المرأة وكيفية تمكينها للحصول على حقوقها) في إطار حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك في جمعيه بيت الزكاة بدمياط.

حاضر بالندوة كل من:- مروة نبيل، مقرر المجلس القومى للمرأة والتى تحدثت عن دور التمكين الاقتصادى في مناهضة العنف ضد المرأة، وكيفية الحصول على الدعم الكامل من التدريب والتمويل من الجهات الشريكة، كما تحدثت آمال عبد الجليل ، مقرر مناوب المجلس ، عن اليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة وجهود المجلس في تمكين المرأة ومكافحه العنف، ، وأوضحت بسمة رزق ، محام مكتب الشكاوى بالمجلس ، تعريف العنف وأنواعه ودور مكتب الشكاوى في مواجهته، كما تحدثت هدى السرت ، مدير جمعية تنظيم الأسرة ، عن أهمية تنظيم الأسرة لحصول المرأة على حقوقها، كما تحدثت امال شطا عضو المجلس ، عن أهميه الرعاية الصحية والنفسية للمرأة .

ويأتى هذا في اطار احتفال العالم باليوم العالمى للمرأة يوم 25 نوفمبر من خلال عدد من الأنشطة التوعوية بالعنف ضد المرأة، ويحتفل المجلس القومى للمرأة باليوم العالمى للعنف ضد المرأة من خلال أنشطة في جميع المحافظات على مدار 16 يوم.