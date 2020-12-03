الصين تنتقد تشريعا أمريكيا يجيز إلغاء تسجيل شركاتها بالبورصات الأمريكية

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انتقدت الصين بشدة اليوم الخميس مشروع قانون أمريكيا يجيز إلغاء تسجيل الشركات الأجنبية في البورصات الأمريكية، معتبرة إياه "قمعا سياسيا".

جاء ذلك في تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على موافقة مجلس النواب الأمريكي أمس على مشروع قانون يسمح بإلغاء تسجيل الشركات الأجنبية من البورصات الأمريكية إذا لم تلتزم تماما بقواعد مراجعة الحسابات في البلاد، وهو المشروع الذي سبق وأقره مجلس الشيوخ في مايو الماضي.

وقالت يينغ إن "التشريع (الذي يتطلب من الشركات العامة الكشف عما إذا كانت مملوكة أو خاضعة لسيطرة حكومة أجنبية) سيضر بثقة المستثمرين العالميين في السوق الأمريكي، وإن الصين ستتخذ الإجراءات المضادة الضرورية لحماية مصالح شركاتها".

وأضافت يينغ أن الصين تأمل أن تتمكن الولايات المتحدة من توفير بيئة عادلة وغير تمييزية للشركات الأجنبية للاستثمار والعمل في الولايات المتحدة الأمريكية بدلا من فرض المزيد من الحواجز.

وحول تقارير أن أستراليا والولايات المتحدة تعتزمان تطوير صواريخ كروز تتجاوز سرعتها سرعة الصوت في محاولة للتصدي لأسلحة مماثلة تطورها الصين وروسيا، قالت يينغ إن الصين تأمل أن تبذل أستراليا مزيدا من الجهد لإرساء دعائم الاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادي، معربة عن قلق الصين إزاء ذلك.

وأشارت يينغ إلى أن الصين تلتزم بسياسة دفاع وطني ذات طبيعة دفاعية، وأن التنمية العسكرية في الصين لا تستهدف أي دولة بعينها، كما أنها لا تستهدف أستراليا وليس لها مصلحة في أي سباق تسلح مع أي دولة أخرى، معتبرة أن تطوير الولايات المتحدة لصواريخ تفوق سرعة الصوت هو نتيجة تصاعد التوترات والاتجاه المتصاعد نحو جولة جديدة من سباق التسلح.

واعتبرت يينغ أن أستراليا "تستخدم ما يسمى بنظريات التهديد كذريعة لتوسيع أنشطة التسلح، ما يمثل تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين".

وفى السياق نفسه، شجبت الصين اليوم /الخميس/ قرار هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية حظر استيراد القطن والأقمشة القطنية من منطقة "شينجيانغ" الويغورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين، لانتاجه في ظروف "العمل القسري".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" –في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة ردا على قرار السلطات الأمريكية المختصة بحظر استيراد القطن والأقمشة القطنية من فيلق شينجيانغ للإنتاج والبناء- إن "الولايات المتحدة تستخدم الضغوط والعقوبات لتقييد وقمع الشركات في شينجيانغ، وتعطيل الاستقرار والتنمية والازدهار فيها".

وأضافت يينغ أن الصين ستواصل اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية، داعية بعض السياسيين الأمريكيين إلى احترام الحقائق الأساسية ووقف التدخل في الشؤون الصينية من خلال القضايا المتعلقة بشينجيانغ.