الشيخ بطل صورة نجع حمادى: لم أتصفح الفيس منذ أيام وإلقاء السلام محبة‎

قنا صابر سعيد

علق الشيخ حسن محمود وزيرى، مفتش بإدارة أوقاف فرشوط، على صورة التي تداولها رواد التواصل الاجتماعى بمحطة نجع حمادى، والتى جمعته مع قمص قرية الرحمانية.

وقال وزيرى، إن بعد مرور عدة أيام تفاجئ بالصورة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث لم يتصفح الفيس منذ أيام، مؤكدا أن تبادل السلام يدل على المحبة والترابط.

وأوضح أخبره الشيخ حسن، أن من أخبره بالصورة أحد زملائه الأوقاف بعد انتشارها على الفيس بوك.

وأشار مفتش الأوقاف، إلى أنه معتاد على إلقاء السلام على الأشخاص حتى وإن لم يكن هناك سابق معرفة طالما فى مكان عام.

وانتشرت صورة التقطت صدفة بمحطة نجع حمادى أثناء تبادل التحية بين شيخ وقسيس، تصادف مرورهما على رصيف المحطة، وقام أحد الشباب بالتقاط صورة لهما، وتداولها عدد كبير من صفحات مواقع التواصل الاجتماعى بمحافظة قنا.

وتحولت الصفحات إلى الحديث عن الصورة التلقائية التي جمعت بين القس والشيخ ومدي العلاقة التي تربط الأديان ببعضهم البعض، معبرين عن سعادتهم بتلك اللقطة غير المعد لها والتى التقطت عن طريق الصدفة، لتبين الاحترام المتبادل بين الشيخ والقس وإلقاء السلام.

وأوضح عدد من رواد السوشيال ميديا، أن الأجمل فى الصورة التلقائية التي حدثت والتصوير المصادف أثناء مرور القسيس والشيخ، مؤكدين أن الصورة عظيمة وتحمل معاني كثيرة للترابط والأخوة، متمنين أن تستمر المحبة بين الأديان فى مجتمع واحد ووطن واحد يحتوي الجميع.

وقال حسن جمال صاحب الصورة، طالب بكلية اللغة العربية جامعة أسيوط، من محافظة الأقص، عبر صفحته بفيس بوك، إنه التقط الصورة عن طريق الصدفة أثناء تواجده بمحطة نجع حمادى، معلقا: "من الصورة الرزق اللى قدرت أخدها النهاردا".

وعبر جمال، عن سعادته بانتشار الصورة ومدي إعجاب المتابعين لها عبر صفحات الفيس بوك والسوشيال ميديا المختلفة.