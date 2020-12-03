الرئيس الفرنسى الأسبق فاليرى جيسكار ديستان × 10 صور

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

أفادت وسائل إعلام فرنسية، بأن الرئيس الفرنسى الأسبق فاليرى جيسكار ديستان قد توفي عن عمر ناهز 94 عاما، ونقل الرئيس الفرنسى الأسبق في منتصف شهر نوفمبر إلى مستشفى في مدينة تور بغرب فرنسا، وقالت وسائل إعلام فرنسية إن جيسكار الذى تولى الرئاسة من عام 1974 إلى عام 1981، نقل من مقر إقامته إلى المستشفى دون الكشف عن السبب.

وكان جيسكار قد مكث بالمستشفى لفترة وجيزة في سبتمبر الماضي بعد أن شكا من مشكلات في الجهاز التنفسى، وكانت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية قد ذكرت حينها أنه دخل إحدى وحدات العناية المركزة، ونشرت وكالة رويترز للأنباء العديد من الصور تبرز الرئيس الفرنسى الأسبق فاليرى جيسكار ديستان بعد وفاته.



الرئيس الفرنسى الأسبق فاليرى جيسكار ديستان بالأمم المتحدة



فاليرى جيسكار ديستان



الرئيس الفرنسى الأسبق فاليرى ديستان



الرئيس الفرنسى الأسبق فاليرى جيسكار ديستان أثناء حضورة أحد الاجتماعات السياسية



الرئيس الفرنسى الأسبق فاليرى جيسكار ديستان أثناء تصويته فى الانتخابات



الرئيس الفرنسى الأسبق فاليرى جيسكار ديستان



الرئيس الفرنسى الأسبق فاليرى جيسكار ديستان والأميرة ديانا



الرئيس الفرنسى الأسبق فاليرى جيسكار ديستان وزوجته



جيسكار ديستان