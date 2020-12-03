الاستعداد لأول مزاد خيرى لبيع إنتاج فتيات الروضة بشمال سيناء من المشغولات اليدوية

شمال سيناء - محمد حسين

يستعد عددا من الشباب المتطوعين بمدينة العريش مساء اليوم الخميس لتنفيذ أول مزاد خيرى من نوعه بشمال سيناء، لبيع انتاج فتيات قرية الروضة من المشغولات اليدوية فى الذكرى الثالثة لحادث مسجد الروضة.

وقال إسلام عروج أحد الشباب، إنه سيشارك فى المزاد عدد من أهالى مدينة العريش لشراء الانتاج لصالح الاسر بالروضة واوضح أن المشغولات تضم تابلوهات ولوحات مطرزة باشكال هندسية وميداليات خرزية وقواطع كتب وجميعها نفذتها ابنة قرية الروضة سارة سليمان.

وقالت ولاء عابد، إن المنتجات تم توفيرها ضمن معرض لعرض انتاج فتيات وسيدات شمال سيناء من الهاند ميد.

واوضحت، أنها وعددا من السيدات والفتيات اللواتي يعملن فى إنتاج الهاند ميد قررن مساعدة بعضهن بتنظيم معرض مفتوح للجمهور من خلاله يتم عرض ما ينتجن أمام الجمهور.

وأضافت، أن المشاركات فى المعرض سيدات وفتيات ابدعن فى إنتاج منتجات يدوية باليد، وتضمنت مشغولات مطرزة بالخيوط، ومنتجات كروشيه، ومنتجات لوحات منقوشة بالخيوط وملابس مصنوعة يدويا، وأعمال فنية على الأطباق بالصدف ومنتجات ورقية بأشكال فنية.

وأشارت، إلى أن المعرض انطلق امس وسط مدينة العريش، ومقررا أن يتواصل حتى مساء اليوم الخميس، وشهد المعرض إقبال من أهالى مدينة العريش ورموز المحافظة.