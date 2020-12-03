الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 9 فلسطينيين من الضفة الغربية

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس 9 فلسطينيين من الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل ثلاثة فلسطينيين من بيت لحم بعد أن داهم منازلهم وفتشها، كما اعتقل فلسطينيين اثنين من منطقة المشروع في بلدة العيزرية جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.

وفي قرية تياسير شمال شرق طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 فلسطينيين عقب أن داهمت منازلهم وفتشتها.