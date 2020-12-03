اليوم السابع
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خالد صلاح
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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 9 فلسطينيين من الضفة الغربية

الخميس، 03 ديسمبر 2020 10:53 ص
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 9 فلسطينيين من الضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية
أ ش أ

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس 9 فلسطينيين من الضفة الغربية. 
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل ثلاثة فلسطينيين من بيت لحم بعد أن داهم منازلهم وفتشها، كما اعتقل فلسطينيين اثنين من منطقة المشروع في بلدة العيزرية جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.
وفي قرية تياسير شمال شرق طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 فلسطينيين عقب أن داهمت منازلهم وفتشتها.


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اعتقالات الاحتلال الإسرائيلى

فلسطين

الضفة الغربية

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