اليوم السابع
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خالد صلاح
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الأمم المتحدة: وباء كورونا سيرفع عدد الفقراء لأكثر من مليار شخص فى 2030

الخميس، 03 ديسمبر 2020 01:24 م
الأمم المتحدة: وباء كورونا سيرفع عدد الفقراء لأكثر من مليار شخص فى 2030 الأمم المتحدة - أرشيفية
أ ش أ

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حذرت دراسة أصدرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن آثار وباء (كورونا) حال استمرار وتيرتها الحالية يمكن أن تضيف 207 ملايين نسمة إلى قائمة من يعيشون في فقر مدقع وترفع المحصلة الإجمالية إلى أكثر من مليار شخص بحلول عام 2030.
وكشفت الدراسة التي تم توزيعها في جنيف اليوم /الخميس/ أن هذه النتيجة ليست مفروغا منها إذ يمكن انتشال قرابة 146 مليون شخص إضافي من براثن الفقر المدقع من خلال مجموعة مركزة من الاستثمارات نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة وتضييق الفجوة بين الجنسين وتقليل عدد النساء الفقيرات.


الأمم المتحدة

كورونا

الفقر فى العالم

وباء كورونا

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