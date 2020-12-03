إعصار مدارى يتجه نحو جنوب الهند بعد إحداث أضرار طفيفة فى سريلانكا

قالت السلطات اليوم الخميس إن إعصار بوريفي المداري يتجه نحو جنوب الهند، بعد أن ضرب ساحل سريلانكا الشرقي هذا الأسبوع لكنه لم يتسبب سوى في أضرار طفيفة.

أصدرت إدارة الأرصاد الجوية الهندية تحذيرا "أحمر" لأجزاء من ولايتي تاميل نادو وكيرالا الجنوبيتين وقالت إنه من المتوقع أن يصل الإعصار اليوم الخميس أو في وقت مبكر من يوم الجمعة. وقتل إعصار مداري آخر ما لا يقل عن 23 شخصا في ولاية تاميل نادو الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة إنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة في جنوب ولاية كيرالا وجنوب تاميل نادو.

وذكر مكتب الأرصاد في الهند أنه يتوقع حدوث أضرار في الأكواخ المسقوفة بالقش، وأن خطوط الكهرباء والاتصالات قد تتأثر بسبب كسر فروع الأشجار. كما تتوقع أن يفسد الإعصار محاصيل الأرز والموز والبابايا والبساتين.

ويأتي التحذير بعد أن اجتاحت رياح الإعصار التي تصل سرعتها إلى 90 كيلومترا في الساعة سريلانكا في وقت متأخر من يوم الأربعاء لكن دون تداعيات تذكر.

وأجلت السلطات في سريلانكا أكثر من 75 ألف شخص، معظمهم من منطقة ترينكومالي، قبل وصول الإعصار.