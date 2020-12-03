إسكان شمال سيناء تسلم الدفعة العاشرة من وحدات الاسكان الاجتماعى بالعريش

شمال سيناء - محمد حسين

سلمت مديرية إسكان شمال سيناء اليوم، الدفعة العاشرة من شقق الإسكان الاجتماعى المخصص للأهالى من مدينتى الشيخ زويد ورفح، وبحسب ما ذكر مجلس مدينة رفح ، فى بيان صحفى ، تحت رعاية اللواء محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء وإشراف اللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس مركز ومدينة رفح، واللواء ماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة العريش والمهندس محمد رضوان مدير عام مديرية الإسكان بالمحافظة قامت لجنة من مجلس مدينة رفح والعريش ومديرية الإسكان اليوم الخميس بتسليم الدفعة العاشرة من الوحدات السكنية لأصحابها الفائزين بقرعة الإسكان الاجتماعى للمنقولين من مركزى رفح والشيخ زويد بعمارات السبيل بالعريش .

وقال اللواء مصطفى محمد، رئيس مدينة رفح ، سيتم تسليم المتخلفين عن الاستلام بجميع العمارات يومى الأربعاء والخميس القادم 9 و10 ديسمبر وناشد رئيس مدينة رفح المواطنين بضرورة التواجد لاستلام الوحدة السكنية الخاصة بهم، موضحا أنه يتم تسليم المواطن الشقة بحضور المقاول وفي حال وجود شكوى يتم حلها فورا.