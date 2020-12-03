أهالى سكان العقار المجاور للمنزل المنهار بمحرم بيك يطالبون بتوفير سكن بسبب التصدعات

وأضاف أن العقار صدر له قرارات إزالة ولم ينفذ من سنوات، مطالبا بسرعة التدخل لإنقاذ أهالى العقار المجاور الذى تم إخلائه وقطع المرافق فيه لتوفير سكن بديل لهم.

بينما طالب على رمضان، أحد المواطنين القاطنين بجوار العقار بسرعة توفير سكن بديل للعقار المجاور له لوجود أطفال وسيدات.