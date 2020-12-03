أمريكا قد تصنف الحوثيين جماعة إرهابية الأسبوع المقبل

كتب سمير حسنى

قالت مصادر أمريكية لصحيفة الـ"واشنطن بوست"، إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد يعلن الحوثيين جماعة إرهابية هذا الأسبوع، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية الإخبارية، كانت الأمم المتحدة وصفت المجزرة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة الحديدة (غربي اليمن) والتي راح ضحيتها 14 مدنياً بأنه "هجوم مروع وخرق واضح للقانون الإنساني الدولي".

وقال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن بالإنابة ألطاف موساني في بيان إن:"هذا الهجوم على النساء والأطفال غير مقبول وغير مبرر"، معبرا عن أحر التعازي لأسر أولئك الذين لقوا حتفهم، ومتمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

وأضاف: "يجب على أطراف النزاع إيجاد طريقة للعمل من أجل السلام المستدام ومنع المزيد من البؤس وإنقاذ الأرواح".

وأوضح المسؤول الأممي أن "ملايين اليمنيين عاشوا معاناة لا يمكن تصورها لما يقرب من ست سنوات نتيجة لهذا الصراع، وبينما ترتفع معدلات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، تلوح المجاعة في الأفق، ولا تزال الاستجابة الإنسانية تعاني من نقص التمويل بشكل كبير".