اليوم السابع
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خالد صلاح
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أفغانستان تسجل 276 إصابة جديدة و19 وفاة بفيروس كورونا

الخميس، 03 ديسمبر 2020 11:59 ص
أفغانستان تسجل 276 إصابة جديدة و19 وفاة بفيروس كورونا كورونا فى أفغانستان - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، تسجيل 276 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة - في بيان وفقًا لقناة (طلوع) الأفغانية اليوم /الخميس/ - أنه تم أيضَا تسجيل 19 حالة وفاة جديدة، وتعافي 276 شخصًا من الفيروس.
وأشارت إلى أن إجمالي الحالات منذ بداية تفشي الوباء بلغ 47 ألفًا و256 حالة، بينما وصل إجمالي الوفيات إلى 1841 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين 37 ألفًا و302 حالة، ولا زالت هناك 8 آلاف 113 حالة إصابة نشطة في البلاد


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كورونا

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فيروس كورونا

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