10 قضايا هزت الرأى العام بالشرقية فى عام 2020 أبرزها أم تخلصت من رضيعتها خنقا بصندوق قمامة

الشرقية – فتحية الديب

ساعات ويودع العالم عام 2020، بما شهده من أحدث، وفى هذا العام شهد جنوب وشمال محافظة الشرقية العديد من حوادث القتل التى هزت الرأى العام بالمحافظة وبكى معها الكثيرين من قسوة تلك الجرائم، ويرصد "اليوم السابع" خلال هذا التقرير 10 حوادث أبكت أهالى المحافظة، بجرائم أغلبها جديدة على المجتمع الشرقاوى، منها: قتل طالب بالشهادة الإعدادية شقيقه الأصغر خوفا من الفضيحة، وقتل طالبة ثانوى شقيقتها الصغرى لخلاف على ترتيب المنزل، وقيام أب بتعذيب نجله حتى الموت لكثرة بكاء لشراء الحلوى، وقتل أم لرضيعتها والتخلص منها فى صندوق قمامة، وقتل زوجة بمساعدة عشيقها لزوجها والد طفلها الوحيد، وقتل زوج لزوجته خنقا لشكها الزائد فيه، وقتل شقيقين لشيقتهما لسوء سلوكها وحرق جثتها، وقتل شاب قبل أيام من فرحه وتشويه جثته، وشاب دفع حياته ثمن الشهامة وترك أسرته تعانى بحور من الديون لكونه العائل الوحيد لهم.

طالب بالإعدادية يقتل شقيقه الأصغر خوفا من الفضيحة لمشاهدته فى وضع مخل مع طفل

خالد طالب الاعدادية قاتل شقيقه مروان بقرية حفنا

البداية كانت يوم 12 يناير من عام 2020، بتلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بتلقيه بلاغا من مركز شرطة بلبيس من "رضا.م.م" مواطن يعمل سائق مقيم قرية حفنا، باختفاء نجله "مروان" 11 سنة طالب بالصف الخامس الإبتدائي، وذلك بعد تناوله وجبة الغداء أمس، وتم البحث عنه لم يجده وعصر اليوم عثر عليه، جثة هامدة بمياه مصرف بالقرية، وبه أثار طعنات، وتم تحرير محضر بالواقعة حمل الرقم 240 إدارى مركز شرطة بلبيس، وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي، عن قيام "خالد" 16 سنة طالب بالصف الثالث الإعدادي، بإرتكاب الواقعة، وقتل شقيقه الأصغر، خوفا من الفضيحة، حيث شاهد المجنى عليه شقيقه الأكبر فى وضع مخل مع طفل، وهدده بفضح الأمر، فقام بالتخلص منه واستدرجه إلى مكان العثور على الجثة وقتله.



المجني عليه مروان الذي قتله شقيقه خوفا من الفضيحة

أب بقرية ميت حمل يعذب نجله حتى الموت لبكائه الشديد بسبب رفضه خروجه من المنزل لشراء الحلوى

وفى ذات التوقيت شهدت قرية ميت حمل التابعة لمركز بلبيس، حادث مقتل طفل على يد أبيه لرفض الأب خروجه من المنزل لشراء الحلوى، حيث تلقى اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بلاغا من "ج.ال"، عمر 48 سنة، يعمل مشرف نشاط، مقيم قرية ميت حمل دائرة مركز بلبيس، قال فى بلاغه، إن نجله "مؤمن" 6 سنوات، توفى إثر سقوطه من منطقة مرتفعة، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاته، بفحص البلاغ، وعمل التحريات اللازمة، لمحاولة استطلاع الحقيقة، توجهت قوة من مركز شرطة بلبيس للمنزل للفحص، وتبين وجود آثار تعذيب على جسد الطفل وسحجات وكدمات، وبإجراء التحريات اللازمة، تبين قيام الأب بتعذيب الطفل حتى الموت، وذلك بسبب بكائه الشديد لرفض الأب خروجه من المنزل لشراء الحلوى، وتم القبض على الأب.

طالبة بالصف الأول الثانوى العام تقتل شقيقتها الصغرى لخلاف على ترتيب المنزل بقرية السماكين بمركز الحسينية

تعود أحداث القضية، ليوم 5 أبريل من عام 2020، بتلقى اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا باختفاء الطفلة "بسمة.ع.ا" 11 سنة بالصف الخامس الإبتدائي، مقيمة قرية سماكين الشرق، دائرة مركز الحسينية، وفى اليوم الثانى للاختفاء تم العثور على جثة الطفلة ملقاة داخل خزان بجوار المنزل، وتوجهت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الحسينية لموقع العثور على الجثة، لكشف ملابسات الحادث وتفاصيله، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الحسينية العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3436 لسنة 2020 إدارى مركز شرطة الحسينية لسنة 2020، وألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الحسينية، القبض على المتهمة "ن" 17 سنة طالبة بالصف الأول الثانوى العام، وتبين قيامها بإرتكاب الواقعة بخنق شقيقتها على خلفية مشادة بينهما على ترتيب المنزل، وتم حبس الطالبة.

مقتل فران قرية الحلوات على يد زوجته وعشيقها

الزوج الذي قتلته زوجته وعشيقها

تعود أحداث القضية، ليوم 20 أبريل 2020، عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من الأهالى بالعثور على "السيد.ج" 35 سنة فران، مقيم قرية الحلوات، دائرة مركز الإبراهيمية غارقا فى دمائه بمنطقة زراعية بأطراف القرية، وتوفى بعد 48 ساعة متأثرا بإصابته بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة، وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائى بمركز شرطة الإبراهيمية، إلى قيام "إسلام.م" مقيم عزبة تابعة لقرية الخضيرى مركز ههيا، بإرتكاب الواقعة، بتحريض من زوجة المجنى عليه "ص" 28 سنة ربة منزل، حيث نشبت بينهما علاقة محرمة، واستغل المتهم تواجد المجنى عليه للعمل فى الفرن أكثر من 10 ساعات متواصلة، وكان يتردد على مسكنه، واتفق مع زوجته على التخلص منه لكى يخلو لهما الجو، وتبين من التحقيقات أثناء عودة المجنى عليه من عمله فى ساعات متأخرة، انتظره فى الطريق المتهم وتعدى عليه بالضرب بخشبة، ولاذ بالفرار، تمكن فريق البحث الجنائى من القبض على الزوجة وعشيقها، وقررت نيابة الإبراهيمية العامة، حبس المتهمين وإحالتهما إلى محكمة الجنايات للمحاكمة بتهمة التحريض والقتل العمد، التى قضت بالإعدام شنقا لكل منهما.

مقتل صاحب سوبر ماركت بقرية الديدامون غدرا بسبب رش "شوية ميه" بالشارع

المجنى عليه صاحب السوبر ماركت

تعود أحداث القضية رقم 18828 جنايات مركز فاقوس لسنة 2020، ليوم 25 يونيو عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد أيمن عبد الكامل، مأمور مركز شرطة فاقوس، يفيد بلاغا بوصول "عادل.ع.ج" 35 سنة صاحب سوبر ماركت، مقيم قرية الدايدمون، للمستشفى العام، مصابا بجرح طعنى نافذ بالصدر وتوفى فور وصوله، وبسؤال شقيقه اتهم كل من "وليد.ال.ع.ح" 22 سنة عامل بمحطة وقود، و"عبد العزيز.ح.م.ح"22 سنة عاطل مقيمان الديدامون، بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض مطواة أمام كوبى المكنة دائرة المركز، وتم القبض على المتهمين بعد هروبهما، وتبين من أقوال شهود العيان بالقرية وجود مشادة قبل الواقعة بأيام بين المجنى عليه وعم أحد المتهمين وتم الصلح بينهما، لكن المتهم الثانى عزم على الانتقام من المجنى عليه وتربص له بمساعدة المتهم الثانى فى ساعات متأخرة أثناء قيامه بغلق باب السوبر ماركت، وتعاطف أهالى القرية مع المجنى عليه، لكونه شخص محترم ومحبوب من الجميع، فيما قررت النيابة العامة العامة، إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق للمحاكمة



المتهم بقتل صاحب سوبر ماركت الديدامون

مقتل "أحمد عاطف" قبل أيام من حفل زفافه على يدى مقاول وصديقه وتشويه جثته بالبوتاس ومياه النار

وتعود تفاصيل الجريمة ليوم 27 يونيو، عندما تلقت شرطة النجدة، بمديرية أمن الجيزة بلاغا من أسرة المجنى عليه بالعثور على جثة "أحمد عاطف" 23 سنة مقيم كفر العزازى، مركز أبو حماد، بعد 7 أيام من غيابه عن المنزل وأغلق هاتفه المحمول، حيث كان يستعد لكتب كتابه لإتمام الزفاف ثانى أيام عيد الأضحى، وعثر على جثته بالقرب بمنطقة الإرسال، بالقرب من الطريق الدولى وجانبه الأيمن مغطى بالرمال وفى حالة تحلل كامل، وذكر والده بغياب ابنه بتاريخ 27 يونيو، عقب خروجه بالسيارة قيادته، والعثور على السيارة بتاريخ 30 يونيو، بالطريق الدولى بدائرة المركز مُعطلة وبها جميع محتوياتها.



أحمد عاطف شهيد لقمة العيش الذي قتل قبل ايام من زفافه

والد احمد عاطف شهيد لقمة العيش

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن مرتكبى الواقعة، سائقَين، أحدهما سبق اتهامه فى 13 قضية "مخدرات، تبديد"، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بالاشتراك مع مديريتى أمن القاهرة، والمنيا وضبطهما، بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرر أحدهما أنه نظراً لحدوث خلافات مالية بينه المجنى عليه فى العمل بمجال نقل المياه لخلاطات الأسمنت، عقد العزم على التخلص منه وسرقة سيارته، وفى سبيل ذلك استعان بالمتهم الثانى، و قيامهما بإعداد كمية من مسحوق الشطة وحبل بتاريخ يوم 27 يونيو، وعقب خروج المجنى عليه بسيارته من أحد مواقع التشغيل قاما باستيقافه بزعم توصيلها وحال سيرهم قام أحدهما برش مسحوق الشطة عليه، وقام الثانى بلف الحبل حول رقبته إلا أنه قاومهما، فتعدى أحدهما عليه بالضرب بقطعة حديدية على رأسه فأودى بحياته، وقام بقيادة السيارة حتى وصلا لمكان العثور على الجثة، وألقياه بجانب الطريق وقاما بتغطيته بالرمال واستولى الثانى على هاتفه المحمول.



احمد عاطف

وتوجه المتهم الأول بالسيارة لأحد الأشخاص، 31 سنة، سائق، مقيم بأطفيح، بناءً على اتفاق مُسبق بينهما لتقطيع السيارة لأجزاء إلا أن الأخير رفض لوجود آثار دماء بها، فقام المتهم الأول بقيادتها والتخلى عنها بالطريق الدولى، وأقر المتهمان بتخلصهما من الحبل و القطعة الحديدية المستخدمان فى ارتكاب الواقعة بإلقائهما بالطريق العام، وتم بإرشاد أحد المتهمين ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه.

مقتل فتاة بمنيا القمح بـ12 طعنة وحرق جثتها على يد شقيقها لشكهما فى سلوكها

تعود أحداث القضية ليوم 8 أكتوبر، بتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد محمود مرسى، مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد بلاغا بعثور أحد الأهالى من قرية زهر شرب، التابعة لمركز منيا القمح، على جثة لفتاة عمرها 32 سنة، وتبين من التحريات أن الجثة لفتاة عمرها 32 سنة من قرية زهر شرب، بها آثار حروق بالجزء العلوى، جرى نقل الجثة بمعرفة النيابة العامة، إلى مشرحة مستشفى منيا القمح، وقررت النيابة انتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 9593 لسنة 2020 جنح منيا القمح.



الطفلة بسمة ضحية شقيقتها الكبري بالحسينية

وكشفت تحريات المباحث الجنائية بالتنسيق مع الأمن العام، قيام "ض.م.ع" 35 سنة ميكانيكى، وشقيقه "م" 25 سنة عامل، باستدراجها شقيقتهما المجنى عليها البالغة من العمر 32 سنة، إلى الزراعات وقاما سويا بتسديد 12 طعنة متفرقة لها فى جميع أنحاء الجسد، ثم قاما بسكب البنزين بجثتها والتخلص منها وسط الزراعات، والتخلص من السلاح بترعة مجاورة لمكان الجريمة، وتم القبض عليهما من قبل المباحث الجنائية، وأقر الشقيقان بارتكاب الجريمة لسوء سلوك شقيقتهما المجنى عليها، وتعاطيها المواد المخدرة، ومعايرة أهالى القرية لهما بسبب سوء سلوكها، فعزما على التخلص منها للأبد، وتم إحالتهما إلى النيابة العامة.

أم بمركز ديرب نجم تقتل طفلتها حديثة الولادة وتتخلص من جثتها بصندوق قمامة لانجابها من زواج عرفى

بداية الواقعة يوم 23 أغسطس، كانت عندما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه بلاغا من مركز ديرب نجم، بعثور أحد النباشين على طفلة حديثة الولادة مخنوقة بشاش أبيض بجوار مقلب قمامة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى ديرب نجم تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة، وتبين أن الطفلة عمرها 15 يوما، وأن وراء ارتكاب الواقعة الأم، حيث أنجبتها من زواج عرفى و خنقتها تخلصت منها بصندوق قمامة، وبسؤالها اعترفت بإرتكاب الواقعة تحت تأثير المخدر.

مقتل "محمد" شهيد الشهامة دافع عن صديقه داخل موقف الأردنية بالعاشر من رمضان وترك أسرته تعانى من الديون

محمد عبد الله شهيد الشهامة

تعود أحداث الواقعة، لـ19 أكتوبر الماضى، عندما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء أيمن مطر، نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد وصول "محمد عبد الله" 21 سنة عامل بمصنع بمدينة العاشر من رمضان، لمستشفى التأمين جثة هامدة، إثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر من ناحية اليسار، وتبين من التحريات التى قام بها ضباط مباحث قسم أول العاشر من رمضان، برئاسة محمد أسامة منير، رئيس المباحث، وبرئاسة العميد مصطفى عرفة، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع العاشر من رمضان، وبإشراف اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، أثناء استقلال المجنى عليه سيارة سرفيس مع سائق من أقاربه، حدثت بين السائق وسائق آخر مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب من داخل موقف الأردنية، وتدخل المجنى عليه للدفاع عن السائق قريبه، وبعد ساعات من المشاجرة حاول عدد من السائقين بالمواقف الصلح بينهما، وتم حضور كل من السائق وبرفقته المجنى عليه للتصالح مع الطرف الثانى "صلاح" سائق، فقام المتهم "صلاح" وشقيقه "أحمد" بقتل "محمد" بالسكين، بتحريض من والدهما، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الأب ونجليه المتهمين.



اسماء وايمان شقيقتى المجنى عليه شهيد الشهامة

سماك بقرية بنى عامر يقتل زوجته شنقا لتفتيشها فى هاتفه المحمول دون علمه

يوسف المتهم بقتل زوجته

تعود أحداث القضية لمنتصف شهر نوفمبر، عندما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مستشفى الأحرار بوصول "أميرة.ح.ف"، 25 سنة ربة منزل، مقيمة قرية بنى عامر جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة التى أمرت بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتبين من التحريات التى قام بها ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق، قيام "يوسف.م" 30 سنة سماك زوج المجنى عليها، بارتكاب الواقعة، لحدوث خلافات بينهما، فحدثت بينهما مشادة بسبب شك الزوجة فيها باستمرار، ورغبتها أن يستقيم ويعدل عن تصرفاته معاها، قام على أثرها بخنقها بإيشارب، وأدعى سقوطها من سطح المنزل، لتضليل العدالة، تم القبض على المتهم بمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، وتم إحالته لنيابة مركز الزقازيق للتحقيق معه، برئاسة أحمد عاطف، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، واعترف بارتكاب الجريمة، وأنه يحب زوجته جدا، ولكن غيرتها وشكها فيه كان السبب وراء الحادث، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل.



اطفال الزوجة التى قتلها زوجها بسبب شكها فيه