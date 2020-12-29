اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 06:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزيرا الدفاع البيلاروسى والروسى يناقشان ضمان أمن دولة الاتحاد

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 05:57 م
وزيرا الدفاع البيلاروسى والروسى يناقشان ضمان أمن دولة الاتحاد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المكتب الصحفي التابع لوزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الثلاثاء أن وزيري دفاع بيلاروسيا فيكتور خرينين ونظيره الروسي سيرجي شويجو، أجريا محادثات هاتفية ناقشا خلالها الإجراءات المشتركة لضمان الأمن العسكري لدولة الاتحاد (روسيا بيلاروس).
وذكر بيان لوزارة الدفاع البيلاروسية -أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- أنه "جرت محادثات هاتفية بين وزير الدفاع البيلاروسي الفريق فيكتور خرينين ونظيره الروسي سيرجي شويجو، حيث ناقش وزيرا الدفاع القضايا الملحة للتعاون البيلاروسي الروسي".
وأضاف "ناقش الطرفان الإجراءات المشتركة لضمان الأمن العسكري لدولة الاتحاد، والاستعدادات لعمليات التدريب العملياتية والقتالية المشتركة المخطط لها العام المقبل، والفعاليات المخصصة لإحياء ذكرى الجنود السوفيت الذين سقطوا، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى 75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى".


سيرجي شويجو

روسيا

بيلاروسيا

روسيا وبيلاروسيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزارة الدفاع الروسية تعلن مقتل خبير ألغام فى ناجورنى كاراباخ

السبت، 19 ديسمبر 2020 06:00 ص

وزير الدفاع الروسى: تطعيم أكثر من 8.5 ألف عسكرى ضد كورونا

الأربعاء، 09 ديسمبر 2020 11:29 ص

سقوط مروحية روسية فى أرمينيا.. وزارة الدفاع الروسية تعلن مقتل اثنين وإصابة آخر من طاقم المروحية.. وتؤكد: نتيجة سقوط الصاروخ فقدت المروحية السيطرة.. نحقق لمعرفة المسئول عن الواقعة

الإثنين، 09 نوفمبر 2020 07:35 م

وزير الدفاع الروسي: الوضع على حدود روسيا وبيلاروسيا مع الناتو لا يزال مضطربا

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2020 12:16 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة