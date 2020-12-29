ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا"، مساء اليوم الاثنين، عن الشامي قوله، خلال مخاطبته قافلة "سياج الأمان" و "منظومة الصناعات الدفاعية" و "مبادرة أهل القضارف" بقيادة الفرقة الثانية مشاة، إن القوات المسلحة تتقدم في كل يوم من أجل استرداد كل شبر من أرض الوطن، وحيا منظومة الصناعات الدفاعية، التي وفرت كافة الاحتياجات القتالية للقوات المسلحة من الذخيرة، مرورا بالصواريخ والطائرات.



ودعا الشامي إلى وحدة الصف وتجاوز الصغائر والمرارات من أجل الوطن وعزته وكرامته، وطمأن أهل السودان بقدرة القوات المسلحة علي حماية كل شبر من أرض الوطن، وتعهد بدعم المنطقة الشرقية والإرتقاء بها لصد أي عدوان يستهدف البوابة الشرقية.



من جانبه، أكد حامد يوسف عبداللطيف ممثل أهل القضارف، التفاف كافة مواطني الولاية خلف القوات المسلحة، مشيدا بالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة في الفشقة، والتي ظلت في أيدي الاثيوبيين لربع قرن من الزمان.



وأشار إلى أهمية وخصوصية أرض الفشقة الزراعية الخصبة، مؤكدا جاهزية أهل الولاية لتقديم النفس والمال لدعم عزة وكرامة السودان، ممثلا في قواته المسلحة.