اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 01:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

نائبة بايدن تنتقد سوء معاملة النساء السود فى المستشفيات بعد وفاة مصابة بكورونا

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 12:44 ص
نائبة بايدن تنتقد سوء معاملة النساء السود فى المستشفيات بعد وفاة مصابة بكورونا كامالا هاريس
كتب محمد سعودى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتقدت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، سوء المعاملة التي يتعرضن لها النساء من ذوات البشرة السوداء فى ظل جائحة فيروس كورونا، وذلك في معرض حديثها على وفاة طبيبة سوداء بسبب مضاعفات "كوفيد 19".

الطبيبة التي توفيت كانت قد اشتكت في فيديو لها من سوء معاملتها من قبل الطاقم الطبي في أحد مستشفيات إنديانا، وذلك خلال تلقيها العلاج في تلك المستشفى، حيث أكدت أنها اضطرت إلى "التوسل" لإجراء فحص بالأشعة المقطعية، والذي كشف في النهاية أن العقد الليمفاوية لديها كانت متضخمة.

وقالت كامالا هاريس عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجمتاعي "تويتر"، مساء الإثنين، تعليقا على ذلك :"هذه المأساة شائعة جدًا بالنسبة للنساء السود في جميع أنحاء بلادنا، اللواتي غالبًا ما يتم التقليل من مخاوفهن وألمهن أو تجاهلهن في نظام الرعاية الصحية لدينا".

نائبة بايدن عبر تويتر
نائبة بايدن عبر تويتر

 

نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن شددت أيضا على ضرورة مواجهة العنصرية في الولايات المتحدة قائلة :"يجب أن نفعل ما هو أفضل. إن إدارتنا ملتزمة بمواجهة هذه التفاوتات الصارخة في الصحة العرقية".

 وفي وقت سابق، طالبت كامالا هاريس ، الأمريكيين بارتداء "الكمامة " والحصول على لقاح فيروس كورونا عندما يصبح متاحًا ، مؤكدة  فى مقابلة مع برنامج "صباح الخير أمريكا"، على شبكة "ايه بى سى" ، أن الرئيس بايدن ، سيطلب من جميع الأمريكيين ارتداء قناع الوجه.

وأضافت هاريس ، يخبرنا العلماء ومسؤولو الصحة العامة ، ستكون هناك نتائج عظيمة حقًا إذا ارتدى الناس في الأماكن العامة، معلقة على القيود الإجتماعية  لإبطاء انتشار فيروس كورونا ، إن هذه لحظة يضحي فيها الجميع .

 

 

 


كامالا هاريس

كورونا في أمريكا

اخبار أمريكا

جو بايدن

وفيات كورونا في امريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة