اليوم السابع
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الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 06:12 م
خالد صلاح
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نائبة بايدن تتلقى تطعيم كورونا اليوم لتعزيز ثقة الأمريكيين في اللقاحات

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 05:45 م
نائبة بايدن تتلقى تطعيم كورونا اليوم لتعزيز ثقة الأمريكيين في اللقاحات كاملا هاريس
(رويترز)

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ستتلقى نائبة الرئيس الأمريكي المنتخبة كاملا هاريس تطعيما للوقاية من فيروس كورونا خلال بث تلفزيوني مباشر اليوم الثلاثاء وذلك في إطار سعي إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن المقبلة إلى تعزيز الثقة في التطعيم رغم أنها تحذر من أن إتاحته للجميع ستستغرق شهورا.

وبذلك ستصبح السناتور هاريس، وهي أمريكية من أصول آسيوية وذات بشرة داكنة، ثاني مسؤول رفيع المستوى ينحدر من الأقليات العرقية في البلاد يتلقى التطعيم بعدما تلقاه كبير الجراحين الأمريكيين جيروم آدمز في 18 ديسمبر كانون الأول.

وكان بايدن، الذي يتولى الرئاسة في 20 يناير كانون الثاني، قد قال إنه سيجعل مكافحة فيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من 19 مليون أمريكي وأودى بحياة أكثر من 334 ألفا، على قمة أولوياته.

وتلقى بايدن الجرعة الأولى من اللقاح في بث تلفزيوني مباشر أيضا الأسبوع الماضي. ويتعين أن يحصل على جرعتين من أجل حماية كاملة.

 

 


نائبة بايدن

الرئيس الأمريكي

كاملا هاريس

لقاح كورونا

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