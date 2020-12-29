كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن مقاتلات مغربية وتونسية تشارك بتدريبات أمريكية بقاذفات بى 52 الاستراتيجية.

وقبلها أعلنت القيادة الأمريكية فى أفريقيا، عن إجراء تدريبات على تنفيذ مهام لقاذفات بى 52 الاستراتيجية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، قام الميجور جويل تايلر، مدير العمليات في القيادة الأمريكية في إفريقيا "افريكوم"، بجولة فى القارة الأفريقية للتواصل مع الشركاء، وزيارة مواقع العمليات العسكرية الأمريكية الرئيسية، استمرت لمدة 5 أيام.