مستشفى أرمنت بالأقصر ينجح فى استئصال أورام ليفية متعددة من رحم سيدة

الأقصر - أحمد مرعى

تمكن الدكتور محمد عز الدين، رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى أرمنت جنوب محافظة الأقصر، من استئصال أورام ليفية متعددة مع الحفاظ على الرحم لسيدة فى عمر الإنجاب، موضحاً أنه تشكل الأورام الليفية عدداً كبيراً من المشاكل على صحة المرأة، والأورام الليفية عبارة عن أورام غير طبيعية تنمو فى رحم المرأة أو عليه، وأحيانًا تصبح هذه الأورام كبيرة جدًا وتسبب آلامًا شديدة فى البطن وغزارة فى الدورة الشهرية، ولكن فى حالات أخرى، لا تسبب أى علامات أو أعراض على الإطلاق وعادة ما تكون الأورام حميدة أو غير سرطانية.

وأضح الدكتور محمد عز الدين، أن الهدف ليس فقط هو الحفاظ على الرحم، بل الحفاظ على رحم سليم معافى تستطيع المرأة من خلاله الإنجاب مع عدم الشعور بألم أثناء الحمل، مضيفا أن الأورام الليفية قد تؤثر تأثيرات كثيرة على صحة المرأة وعلى حياتها الإنجابية لذلك وجب التوعية وتوخى الحذر، مع ضرورة إجراء الفحوصات الدورية بانتظام للاطمئنان على حالة الرحم والمبيض، والتأكد مع عدم تكون أوارم ليفية والتى تكون أغلبها حميدة فى معظم الأوقات.

وأوضح الطبيب، أن بعض الأورام الليفية تسبب نزيفا حادا مما يسبب أيضا الأنيما الحادة، مع آلام فى الحوض أو أسفل الظهر، وزيادة تقلصات الدورة الشهرية وزيادة التبول، مع وجود حيض تستمر لفترة أطول من المعتاد، مع الشعور بالضغط أو الامتلاء فى أسفل البطن.