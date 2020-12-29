مدير تعليم القليوبية: مدرسة إيجبت جولد بالعبور تستهدف إعداد أفضل خريجين

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، عددا من المدارس بإدارة العبور التعليمية بدأها بمدرسة "إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية" لتعليم صناعة الذهب والمجوهرات بالحلي الصناعي بمدينة العبور، تحت إشراف وزارة التربية والتعليم والتي تعد الأولي من نوعها في الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

رافقه خلال الجولة، سماح إبراهيم وكيل المديرية، والمهندس الصادق السيد مدير عام التعليم الفني، وأوضح أن الهدف من إنشاء المدرسة هو تطبيق التكنولوجيا التطبيقية "حلي ومجوهرات" من خلال إعداد أفضل خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلية والدولية.

وتابع "الفيومي" خلال الجولة، ورش التدريب التي تضم أحدث الأجهزة والمعدات في صناعة الذهب والمجوهرات، مشيرا إلى أنه تتولى شركة إيجيبت جولد الجانب العملي في المدرسة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتدريس مناهج صناعة الذهب والمجوهرات، وتخضع لمعايير الاعتماد من قبل إدارة جودة التعليم الفني بالمجلس التنفيذى الأعلي لإدارة المدارس الفنية والمنهج الدراسي المطبق بالمدرسة "علوم أساسية وثقافية _ علوم فنية في مجال التخصص _ التدريب العملي بشركات ومصانع إيجييبت جولد"، كما أن مدة الدراسة فيها 3 سنوات.

ووجه "الفيومى"، شكره وتقديره لكل القائمين علي هذا العمل وقدم عبارات حماسية لأبنائه الطلبة لمواصلة الطريق مع مزيد من التقدم والنجاح.