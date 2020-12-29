محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة المرحلة الثانية من تطوير مسار العائلة المقدسة

المنيا - حسن عبد الغفار

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، بمتابعة أعمال المرحلة الثانية للتطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة بمنطقة دير جبل الطير بمركز سمالوط، وذلك للوقوف على كافة التفاصيل والأعمال الجارية للاستعداد لاستقبال السائحين ورحلات الحج المسيحي، بعد أن تم إدراج الدير من قبل بابا الفاتيكان ضمن مسار الحج المسيحى على مستوى العالم.

رافق نائب المحافظ خلال جولته، العميد أنور عدلي، مدير مشروعات المنيا بالشركة الوطنية للمقاولات العامة، والمهندس عماد حسن، نائب رئيس مركز سمالوط.

وتشمل، أعمال المرحلة الثانية عمل مدخلين للمنطقة الأثرية بالإضافة إلى تشجير وأعمال لاند سكيب على جانبى الطريق المؤدى إلى الكنيسة الأثرية، كما تشمل المرحلة الثانية عمل لوحات إرشادية تعريفية للمنطقة، بالإضافة إلى إنشاء استراحة سياحية ومركز زوار لاستقبال السياح الوافدين لزيارة المنطقة الأثرية، مع عمل أرضية من البازلت بطول 500 متر من الاستراحة السياحية وحتى الكنيسة الأثرية، مع دهان واجهات المبانى على جانبى الطريق المؤدى إلى الكنيسة، بالإضافة إلى إنشاء ميدان بمدخل القرية الشرقي.