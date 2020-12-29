محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة المرحلة الثانية من تطوير مسار العائلة المقدسة

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، بمتابعة أعمال المرحلة الثانية للتطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة بمنطقة دير جبل الطير بمركز سمالوط، وذلك للوقوف على كافة التفاصيل والأعمال الجارية للاستعداد لاستقبال السائحين ورحلات الحج المسيحي، بعد أن تم إدراج الدير من قبل بابا الفاتيكان ضمن مسار الحج المسيحى على مستوى العالم.
رافق نائب المحافظ خلال جولته، العميد أنور عدلي، مدير مشروعات المنيا بالشركة الوطنية للمقاولات العامة، والمهندس عماد حسن، نائب رئيس مركز سمالوط.
وتشمل، أعمال المرحلة الثانية عمل مدخلين للمنطقة الأثرية بالإضافة إلى تشجير وأعمال لاند سكيب على جانبى الطريق المؤدى إلى الكنيسة الأثرية، كما تشمل المرحلة الثانية عمل لوحات إرشادية تعريفية للمنطقة، بالإضافة إلى إنشاء استراحة سياحية ومركز زوار لاستقبال السياح الوافدين لزيارة المنطقة الأثرية، مع عمل أرضية من البازلت بطول 500 متر من الاستراحة السياحية وحتى الكنيسة الأثرية، مع دهان واجهات المبانى على جانبى الطريق المؤدى إلى الكنيسة، بالإضافة إلى إنشاء ميدان بمدخل القرية الشرقي.
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